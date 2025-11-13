Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Başkan Arıkan enflasyon artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak: “Ben milletvekili seçildiğimde iktidarın yetkilileri gerek Ankara'da gerek Kayseri'de açıklamalar yapmışlardı. Neydi açıklama? “Bakın arkadaşlar gördünüz, faizin belini kırdık, yakın bir zamanda enflasyonun belini de kıracağız” dediler. Hepimiz duyduk bu cümleyi. Netice ne oldu? Faiz aldıkları orandan çok daha yukarılara çıktı. Yıllık enflasyon yüzde 33 arkadaşlar. Enflasyonun belini kıracağız dedikleri tarihte enflasyon kaçtı biliyor musunuz yüzde 38'di. 2,5 yıl birçok uygulama dayatıldı. Birçok işverenlerimize, vatandaşlarımıza, memurlarımıza zulüm tabiri yerindeyse uygulandı, sadece 5 puan düştü. Bugün ekonomiden hiç anlamayan birini Türkiye'nin ekonominin başına getirseniz emin olun çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırdık ama bu 5 puan her halükarda düşerdi. 2,5 senenin sonunda hala enflasyonu konuşuyoruz, hala faizi konuşuyoruz, hala vergileri konuşuyoruz. Sayın Şimşek bütçe görüşmelerine çıktı dedi ki: "Türkiye'de dünya da en az vergi alan ülkelerden bir tanesidir” dedi. Bugün insanımızın alacak neyini bıraktınız Allah aşkına? Emeklilerimizin alacak neyini bıraktınız? Ve enflasyon tahmini. Geçen sene 2025 yıl sonuyla alakalı enflasyon tahmininde bulundular. Dediler ki: "2025 yıl sonunda enflasyon oranı yüzde 25 olacak" dediler. Cuma günü bir açıklama daha yaptılar. "Pardon" dediler "olmadı yüzde 25, enflasyon yüzde 33 olacak" dediler. Yüzde 25'e göre asgari ücretliye, memura, emekliye zam verdiniz ama enflasyon yüzde 33 oldu. Merakla bekliyorum, önümüzdeki bir ay içerisinde acaba 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdikleri zammı hükümet tamamlayacak mı, tamamlamayacak mı? Hepiniz cevabı biliyorsunuz. Tamamlamayacak, öyle bir şey gündeme dahi gelmeyecek. Ve 2026'nın sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağını söylüyorlardı. Böyle bir şey yok, öyle bir dünya kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.