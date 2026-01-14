Başkan Arıkan, 'İktidar için kırmızı mercimeğin yerli ve milliliği, doların yeşilini görene kadarmış'

Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan TBMM Yeni Yol Grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Arıkan, Türkiye’deki kırmızı et ve kırmızı mercimek fiyatlarının ithal edilen birçok ülkeden daha pahallı olduğuna dikkat çekerek, “Haydi bir şekilde insanımız başardı, kiraya çıktı. Bu kez de, mutfakta et pişmesi hayal olacak. Biz, tarım ve hayvancılık cenneti olması gereken bir ülkede yaşıyoruz. Çok uzağa gitmeyelim, coğrafyamızdan, komşularımızdan size örnek vereyim. Bir kilogram dana etinin ortalama fiyatı Gürcistan'da 382 lira, Bulgaristan'da 503 lira, Suriye'de 363 lira, Irak'ta 529 lira, İran'da 413 lira ve Ermenistan'da 511 lira. Türkiye'de ne kadar? 865 lira. Aralık 2025'te, etin kilosu ilk kez 20 doları aştı. Değerli arkadaşlar, bu; dünyadaki ortalama et fiyatlarının yaklaşık üç katı. Düşünün. Emekliye açıklanan bin 62 lira zamla, 1 buçuk kilo et bile alamıyorsunuz. Tarımı bitirirsen, hayvancılığı bitirirsen olacağı bu işte, insanlarımızı dünyanın en pahalı etine bakmak zorunda bıraktınız. Değerli arkadaşlar, bu ülkede kırmızı et sorunu yok. Kırmızı eti vatandaşına lüks gören bir iktidar sorunu var. Çocukların kursağından geçecek bir lokma etten bile yandaşına kazandırma derdine düşen çürük bir zihniyet sorunu var. İktidar diyor ki, ‘proteini etten almayın’. Tamam biz de proteini başka şeyden alalım, mesela kırmızı mercimekten alalım. Malumunuz kırmızı mercimek protein açısından oldukça zengin ve sağlıklı bir besindir. Elimde görmüş olduğunuz kırmızı mercimek; yerli üretim, fiyatı 75 lira. Kanada’dan ithal edilmiş kırmızı mercimeğin da fiyatı 45 lira. İkisi de aynı market, aynı marka, aynı gramaj. İçindeki protein ve lif oranı bile aynı. Toronto'dan gelen kırmızı mercimek 45 lira. Konya'dan gelen 75 lira. Şimdi soruyorum, sizin için mercimek yerli ve milli değil mi? Bu mercimeği üretenler de bizim çiftçimiz değil mi? Öyle görünüyor ki, iktidar için kırmızı mercimeğin yerli ve milliliği, doların yeşilini görene kadarmış" ifadelerinde bulundu.