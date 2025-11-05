Başkan Arıkan, 'İktidar, medyayı sansürle kontrol altında tutuyor'

Başkan Arıkan, “İktidar medyayı 2 metotla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bunlardan birincisi ekonomik baskılar. Reklam kesintileri, cezalar ve adaletsiz reklam dağıtımı ile medyayı kontrol altında tutuyor. İkincisi siyasi baskılar. Sansürlerle, gözdağı vermekle ve hedef göstermekle medyayı kontrol etmeye çalışıyorlar. Ekonomik baskı ile ilgili çarpıcı bir rakamı paylaşmak istiyorum. Yaptığımız çalışmaya göre; Ocak 2025 ile Ekim 2025 arasındaki 10 aylık dönemde iktidarın kontrolünde olan TMSF bünyesindeki şirketlerden, iktidara destek veren televizyon kanallarına verilen reklam süresi 14 milyon 810 bin 298 saniye. Bu inanılmaz bir rakam. Bu rakama karşılık muhalif diye tanımlanan televizyon kanallarına verilen reklam süresi 0 saniye. Bir tarafta 14 milyon saniye, diğer tarafta 0 saniyelik bir gerçekle bugün karşı karşıyayız” açıklamalarında bulundu.