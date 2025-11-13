Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Arıkan, “2026, 2025'ten kötü geçecek. Bütçe bunu gösteriyor zaten. Yani rakamlar ortada. Vergilere daha da artırdığı, cezalara daha da artırdığı, faizin daha da artırdığı, cari açığın daha da artırdığı bir bütçe geliyor. Böyle bir bütçede çıkıp da 2026 bütçesinde böyle bir rakam varken hangi gerekçeyle ekonomiyi düzelteceğinizi söylüyorsunuz? Enflasyonu düşüreceğinizi söylüyorsunuz? Mümkün değil. Allah nasip ederse bir yıl sonra biz yine burada oturacağız, yine bu sorular karşısında istişare edeceğiz. Çok daha kötü, 2026 enflasyonu yüzde 163. Allah'tan korkun demek lazım. Siz daha 2025'i tutturamadınız, 2024'ü tutturamadınız, 2026'yı tutturmaktan bahsediyorsunuz. Dünyada enflasyonda 5. sıradayız. Bizim üstümüzde kim var? Sudan var, iç savaş var. Venezuela var, Trump tepesinde akşam sabah orayı bombalayacak. Burundi bilmem nesi var, haritada yerini bulamadığımız bir ülke var. Zimbabwe var, Arjantin var. Biz bunlarla enflasyonda yarışıyoruz” ifadelerinde bulundu.