  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'

Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'

Ekonominin 2026 yılında daha kötü olacağını ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, '2026, 2025'ten kötü geçecek. Bütçe bunu gösteriyor zaten. Yani rakamlar ortada. Vergilere daha da artırdığı, cezalara daha da artırdığı, faizin daha da artırdığı, cari açığın daha da artırdığı bir bütçe geliyor. Böyle bir bütçede çıkıp da 2026 bütçesinde böyle bir rakam varken hangi gerekçeyle ekonomiyi düzelteceğinizi söylüyorsunuz? Enflasyonu düşüreceğinizi söylüyorsunuz? Mümkün değil' dedi.

Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Arıkan, “2026, 2025'ten kötü geçecek. Bütçe bunu gösteriyor zaten. Yani rakamlar ortada. Vergilere daha da artırdığı, cezalara daha da artırdığı, faizin daha da artırdığı, cari açığın daha da artırdığı bir bütçe geliyor. Böyle bir bütçede çıkıp da 2026 bütçesinde böyle bir rakam varken hangi gerekçeyle ekonomiyi düzelteceğinizi söylüyorsunuz? Enflasyonu düşüreceğinizi söylüyorsunuz? Mümkün değil. Allah nasip ederse bir yıl sonra biz yine burada oturacağız, yine bu sorular karşısında istişare edeceğiz. Çok daha kötü, 2026 enflasyonu yüzde 163. Allah'tan korkun demek lazım. Siz daha 2025'i tutturamadınız, 2024'ü tutturamadınız, 2026'yı tutturmaktan bahsediyorsunuz. Dünyada enflasyonda 5. sıradayız. Bizim üstümüzde kim var? Sudan var, iç savaş var. Venezuela var, Trump tepesinde akşam sabah orayı bombalayacak. Burundi bilmem nesi var, haritada yerini bulamadığımız bir ülke var. Zimbabwe var, Arjantin var. Biz bunlarla enflasyonda yarışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!