Başkan Arıkan 'Kötü ekonomiyi gazi olduğu durakta canına kıyan Ferdi Çatal anlatır'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından ‘1000 Yeni Üye Katılım Töreni’ düzenlendi. Programa, Genel Başkan Mahmut Arıkan, Genel Sekreter Cafer Güneş, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en çok üye artıran siyasi parti olduklarını dile getirerek; “Hamdolsun, üye üye büyüyor, adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Bugün burada, Kocasinan ilçemizden bin yeni üyemizin partimize katılım töreni için bir aradayız. Elbette bu sadece Kocasinan'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında fevç fevç büyüyen bir hareketiz. Hepimizin malumu olduğu üzere, Ocak ayında Yargıtay tarafından partilerin yapmış olduğu üye kayıtları açıklandı. Türkiye'de tam 190 siyasi parti var. Tam 190 tane Türkiye'de siyasi parti var. Elhamdülillah, Saadet Partimiz son 6 ay içerisinde en çok üye artıran muhalefet partisi oldu. Şundan emin olunuz, büyüyen sadece sayılarımız değildir. Biz aramıza katılan her yeni üye ile umudu büyütüyoruz. Katılan her üye ile sadece teşkilatımızı değil; İmralı ile Silivri arasında hapsedilmeye çalışılan yeniden büyük Türkiye ufkunu büyütüyoruz. Aziz milletimiz, bu kısa süre içerisinde Saadet Partimize göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkürler ediyoruz. Elbette bizler bu çalışmaları hazinenin imkanlarıyla değil, teşkilatımızın fedakarlığıyla gerçekleştiriyoruz. Saadet Partisi olarak hazineden aldığımız milyonlarca hazine yardımı yok. Partimize, şahsımıza tahsis edilmiş devlet uçakları, kamu araçları, devlet imkanları yok. Peki Saadet Partisi'nde ne var? İşte bugün Kocasinan'da bu salonu doldurmuş binlerce fedakar, çalışkan yürekler var elhamdülillah” açıklamasını yaptı.

“KÖTÜ EKONOMİYİ GAZİ OLDUĞU DURAKTA CANINA KIYAN FERDİ ÇATAL ANLATIR”

Ekonomi üzerinden iktidarı eleştiren Genel Başkan Arıkan, “Kayseri'den Kocasinan ilçemizden soruyorum; Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu ne anlatır? Ne Sayın Şimşek'in sürekli anlattığı saçma sapan grafikler, ne TÜİK'in sürekli açıkladığı saçma sapan rakamlar, ne de hükümet yetkililerinin öve öve bitiremediği istatistikler bizim ekonomimizi anlatamaz. Türkiye'de kötü ekonomiyi Kayseri'de gazi olduğu durakta canına kıyan Ferdi Çatal anlatır. Memleketi için canını siper etmiş bu vatan evladını yoksulluğa, çaresizliğe, çok kolay erişebilen kumar bataklığına sürükleyen düzen anlatır bu ülkedeki ekonomiyi. Siz çıkın istediğiniz kadar ekonomi büyüyor diye anlatın, bu milleti artık inandıramazsınız. Ne demiştik? Bu suni gündemlerle halkın gerçek gündeminin üzerini örtmeye çalışıyorlar demiştik. Ben burada huzurlarınızda söz veriyorum; bu horoz dövüşüne, bu Hacivat-Karagöz tiyatrosuna, bu Kavuklu-Pişekar sahnesine artık izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren tüm Kayseri teşkilatımıza talimatımdır; köy köy, mahalle mahalle çalışacağız. Dağ demeyeceğiz, ova demeyeceğiz, mezra demeyeceğiz, her sokakta her caddede olacağız. Her yere ulaşacağız, her kapıya gireceğiz, her eli tutacağız, her yüreğe dokunacağız. Hedefimiz yaşanabilir bir Kocasinan, yaşanabilir bir Kayseri, yaşanabilir bir Türkiye; yeni bir dünya olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, “Bizler Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak bu şehrin sorunlarını konuşmayı bir tercih değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Kayseri'nin trafik meselesinden kentsel dönüşüme, esnafın artan maliyetlerinden işsizliğe, çiftçimizin üretimden kopartılmasına kadar her başlık bizim gündemimizdedir. Çünkü biz siyaseti masa başında değil; çarşıda, pazarda, sokakta milletimizin yanında yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere Genel Başkan Arıkan tarafından parti rozeti takıldı.