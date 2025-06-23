Başkan Arıkan: 'Küresel çetenin baş aktörü ABD'yi lanetliyorum'

İsrail ile İran arasındaki gerilim, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırıları duyurarak, bu hamlenin bölgedeki savaş riskini artırdığını belirtti. Trump, saldırıların amacını "küresel güvenlik" olarak tanımlarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurguladı. "İran barış yolunu seçmek zorunda. Aksi takdirde sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelen ilk siyasi tepki ise Saadet Partisi'nden geldi. Mahmut Arıkan, Yeni Yol Grubu'nun düzenlediği Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik askeri hamlelerini sert bir dille eleştirdi. Arıkan, "Bu savaş, İran ile küresel siyonizm arasında bir savaştır. Dünya barışı için tehdit olan emperyalist saldırganlığı her yerde ve her zaman karşılamaya devam edeceğiz" dedi.