Başkan Arıkan 'Nereye gidersek gidelim çiftçi perişan vaziyette'

Kurban Bayramı sebebiyle Saadet Partisi teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İl Başkanı Erdal Altun, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Arıkan, “Asgari ücretlinin, emeklinin, çiftçinin, enflasyon karşısında ezilen vatandaşların faiz düzeni karşısında, darmaduman olmuş esnaf kardeşlerimizin, işveren kardeşlerimizin ne kadar sıkıntıları varsa Ankara'nın bu gündemlerden bambaşka bir gündem, olduğuna şahitlik ediyoruz. En yakın, son bir iki haftadır bir tartışma, Türkiye'de gündemi meşgul ediyor. Nedir? Bir anayasa tartışması, gündemi belirliyor. Bir anayasaya ihtiyaç var mı? El hak var. Bin 1980 darbe anayasasıyla bugün Türkiye'nin idare edilmesinde bazı sıkıntılar var. Bazı problemler var. Ama Türkiye'nin kangren haline gelmiş, bir an önce çözüm bekleyen problemlerin çözümü yeni anayasadan değil, aklıselim bir idareden, aklıselim bir çözüm şeklinden geçmekte” diye konuştu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Başkan Arıkan, “Bir asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülke sayısı dünyada çok fazla değil. Bugün 22 bin lira asgari ücret, 24 bin liradan fazla açlık sınırıyla Türkiye'deki insanları yaşamaya mahkum etmek, adil bir düzenin, adil bir yönetim iddiasında bulunan insanların yapacağı şeyler değildir. Emeklilerimiz için 2018’de iktidar güzel bir uygulama başlatmıştı. Ve o gün bir kurban bedeli 850 lira idi. Bin lira da bayram ikramiyesi veriliyordu. Emekli büyükbaş kurbanlarını kesebiliyordu. Hem de torunlarına harçlık verme imkanına sahiplerdi. Bugün bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıktı. En uygun kurban bedeli 15 bin liraya çıktı. Demek ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ‘verin yetkiyi görün etkiyi’ dedikten sonra bırakın problemleri çözmek, problemleri daha da içine çıkılmaz bir hale gelmiş vaziyette” şeklinde konuştu.



Çiftçinin sorunlarına da değinen Arıkan, “Çiftçinin yüzü gülmezse o ülkenin yüzünün gülmesi mümkün değil. Nereye gidersek gidelim çiftçi perişan vaziyette. AK Parti iktidarı döneminde 600 bin çiftçi vatandaşımız mesleği bırakmış. Bir gelecek görmemiş, evini rızkını temin edemediği için mesleği bırakmak zorunda kalmış ve yine bu iktidar döneminde 23 milyon metrekare tarım arazisi yabancılar tarafından satın alınmış. 2023 seçim zaferinin akşamında ‘enflasyonu bitireceğiz’ dediler Türkiye'de enflasyon dünyada ilk beşe girdi. 5’nci sıradayız, aylardır 5’liği kimseye kaptırmıyoruz. Bizim üstümüzde kim var biliyor musunuz? Suriye var, orada iç savaş var. Sudan var, orada da savaş var. Arjantin var bizim üzerimizde, iç karışıklık var. Zimbabve var ondan sonra biz geliyoruz. Bizde ne var AK Parti iktidarı var. Diğer ülkelerdeki iç savaşlar, iç karışıklarının karşılığı bizde AK Parti iktidarına tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından parti teşkilatı İl Başkanlığı önünde parti üyeleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.