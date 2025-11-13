Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Arıkan, geçmişte yapılan siyasi iş birliklerine atıfta bulunarak, Saadet Partisi’nin “değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı” anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Burada konuşan Başkan Arıkan: "İttifakla alakalı biz 2018'de Millet İttifakı'nı kurarken şunu söyledik: “değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı yapıyoruz” Ve bunu geçmişte de ortaya koyduk. 1974'te merhum Ecevit'le biz ittifak kurmuştuk, Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapmıştık. Kıbrıs'taki zulmü sonlandırmıştık ve Müslüman İmamoğlu başlamıştı. Yani Ecevit'le beraber Müslüman İmamoğlu başlamıştı. 1977'ye geldiğimizde biraz önceki Ağır Sanayi Hamleleri, Demirel'le Türkeş'le o dönem koalisyon yaparak başarı ortaya koymuştuk. 96-97'ye geldiğimizde Tansu Çiller'in bize dediği cümle şu: 'Siyasette benim en önemli görevim Refah Partisi'ni bitirmek' cümlesi vardı. Bu cümleyi kullanmasına rağmen biz onunla koalisyon kurmuştuk, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son denk bütçeyi yapabilmiştik. D-8'leri kurmuştuk. Havuz sistemini, eş zamanlı sistemini hayata geçirmiştik. Bugün de ilkeler ve prensipler üzerinden her partiyle biz oturup konuşmaya hazırız. Türkiye artık ideolojik kavgadan çıktı, hak yiyenlerle hak yiyenlerin mücadelesine dönüştü. Bu mücadelede beraber yol yürüyeceğimiz herkesle oturabiliriz. Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı. Onun dışında bir ittifak zaten şu an için söz konusu değil. Deva Partisi de Gelecek Partisi de Yeni Yol grubunu kurduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz siyasi hareketlerden bir tanesi. AK Parti'ye giderler gitmezler, ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda neler yürüyor, bilemiyorum. Kendileri de görüşsünler, böyle bir durum olmadığını defaatle ifade ediyorlar. Yeni dönemde Milli Görüş prensiplerini benimseyen, kalkınma modelini önceleyen, adaleti önceleyen herkesle oturacağız, konuşacağız ve bir ittifak modeline çalışacağız. Şuna karşıyım: Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Ama bugünden ittifak modelini konuşmadan, Türkiye'yi nasıl yöneteceğini konuşmadan ben adayım diye çıkıp dolaşmayı da çok doğru bulmadığımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.