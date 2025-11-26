Başkan Arıkan, “Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Gıda zehirlenmeleri ile ilgili konuşan Arıkan, “Haksız kazanç ile servet belirli ellerde birikirken, sefalet geniş kitlelere yayılıyor. Böyle oluncada toplumda çürüme, bozulma, kokuşmuşluk -elbette- kaçınılmaz oluyor. Sadece son bir haftada yaşadıklarımızı düşünelim. Seyahat için İstanbul’a gelen Böcek Ailesi, alüminyum fosfitten zehirlenerek göz göre göre yaşamdan koparıldı. Adıyaman’da KYK yurdunda kalan 70 öğrenci akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Esenyurt’ta Eren Yılgın adlı evladımız yediği tavuk dönerinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Şişli’de 25 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Dışarıda bunlar olurken, içeride yani cezaevlerinde de durum pek farklı değil. Sakarya Açık Cezaevinde hazır konserve balık yedirilen 266 hükümlü de hastanelik oldu. Gıda sektörü bu şekilde çürümüşken diğer sektörler de maalesef bunda farklı değil. Ülkemiz AK Parti iktidarında ucuz ölümler ülkesi haline geldi. Sporumuz, bahis ve şikenin merkez üssü haline geldi. Mahallelerde çeteler şiddet saçıyorlar, kadınlarımız, çocuklarımız, insanımız sokaklarda güvenle yürüyemiyorlar, trafikte kaba kuvvet sıradan bir durum haline geldi. Bütün bunlar olurken de Sayın Cumhurbaşkanı, “Bugün barış, huzur ve istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor” diyor” diye konuştu.