Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Arıkan, “Yanlış yönetim mantığımızdan dolayı, kötü yönetim mantığımızdan dolayı yeraltı dünyasında gençlerimiz mafya dünyasında iş aramak durumunda kalıyorlar. Aileleri dağılıyor, cinayet, bağımlılık, uyuşturucu meselesi yine içimizi acıtan, canımızı acıtanlardan biri. Bugün uyuşturucunun ilkokula indi bu da acilen elimize almamız gereken hususlardan biri. Gençler A4 diyorlar buna. A4'ün içerisine uyuşturucu enjekte ediyorlar, çocuklarımızı zehirliyorlar. Ve bugün bağımlılıktan mağdur insan sayısı 35 milyon. 86 milyon insanın 35 milyonu bağımlılıkla mücadele etmek durumunda. Yakınıyla, eşiyle, dostuyla hepimizin etrafında çok yakınlarımız bu illete ulaşmış vaziyette. Ama neticeye gidemiyoruz. Niye? Baronların siyasilerle fotoğrafları çıkıyor. Siyasi parti genel başkanları ve siyasi büyüklerle uyuşturucu baronlarının fotoğrafları çıkıyor” diye konuştu.