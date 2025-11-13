  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'

Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'

Kayseri Medya Kuruluşları toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Bugün bağımlılıktan mağdur insan sayısı 35 milyon. 86 milyon insanın 35 milyonu bağımlılıkla mücadele etmek durumunda. Yakınıyla, eşiyle, dostuyla hepimizin etrafında çok yakınlarımız bu illete ulaşmış vaziyette. Ama neticeye gidemiyoruz. Niye? Baronların siyasilerle fotoğrafları çıkıyor. Siyasi parti genel başkanları ve siyasi büyüklerle uyuşturucu baronlarının fotoğrafları çıkıyor' dedi.

Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri’de gerçekleştirilen Kayseri Medya Kuruluşları toplantısına katıldı. Burada konuşan Arıkan, “Yanlış yönetim mantığımızdan dolayı, kötü yönetim mantığımızdan dolayı yeraltı dünyasında gençlerimiz mafya dünyasında iş aramak durumunda kalıyorlar. Aileleri dağılıyor, cinayet, bağımlılık, uyuşturucu meselesi yine içimizi acıtan, canımızı acıtanlardan biri. Bugün uyuşturucunun ilkokula indi bu da acilen elimize almamız gereken hususlardan biri. Gençler A4 diyorlar buna. A4'ün içerisine uyuşturucu enjekte ediyorlar, çocuklarımızı zehirliyorlar. Ve bugün bağımlılıktan mağdur insan sayısı 35 milyon. 86 milyon insanın 35 milyonu bağımlılıkla mücadele etmek durumunda. Yakınıyla, eşiyle, dostuyla hepimizin etrafında çok yakınlarımız bu illete ulaşmış vaziyette. Ama neticeye gidemiyoruz. Niye? Baronların siyasilerle fotoğrafları çıkıyor. Siyasi parti genel başkanları ve siyasi büyüklerle uyuşturucu baronlarının fotoğrafları çıkıyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Arıkan: 'Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?'
Başkan Arıkan: “Hükümet, 12 ay boyunca enflasyon farkından dolayı eksik verdiği zammı tamamlayacak mı?”
Başkan Arıkan: '2025 Türkiye'sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil'
Başkan Arıkan: “2025 Türkiye’sinde parti kapatılmasını konuşmak akıl alır şey değil”
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
Türkiye, Adalete Güven Sırlamasında Sonlarda: Mahmut Arıkan'dan Sert Eleştiriler
MSB: 'Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti'
MSB: “Uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla gitmişti”
Başkan Arıkan: 'Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı'
Başkan Arıkan: ‘Şu an bir ittifak bir tane ittifak var, o da Cumhur İttifakı’
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Yahyalı İHH'dan Hatice Ablaya Umut Dolu Bir Destek: Akülü Araç Teslim Edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!