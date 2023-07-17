Başkan Arslan, Akkaya ve Kahraman çiftinin nikahını kıydı
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Akkaya ve Kahraman çiftinin nikahını aile ortamındaki bir törenle kıydı. Başkan Arslan, genç çifte güzel temennilerde bulundu.
- 17.07.2023 10:37
- Güncelleme: 17.07.2023 10:37
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Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Akkaya ve Kahraman ailelerinin evlatları olan Selenay ile Halil İbrahim çiftinin nikah akdilerini aile arasındaki törenle gerçekleştirdi. Genç çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Arslan, “Rabbim bir yastıkta kocatsın, Cenab-ı Allah sizden doğacak vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, dinine bağlı nesiller yetiştirmeyi nasip etsin” dedi.
1ha
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