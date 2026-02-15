Başkan Arslan, 'Görevi başında canını ortaya koyan güvenlik güçlerinin her zaman yanındayız'

Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ziyarette, operasyon sırasında yaralanan Özel Harekat polisinin sağlık durumuna ilişkin bilgi alındı. Ziyaret sırasında yaralı polise ve ailesine destek mesajları iletilirken, sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. Emniyet Teşkilatı Sendikası, görevleri sırasında yaralanan veya zor şartlarda çalışan tüm emniyet personeline yönelik destek çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, yaralı polise bir kez daha acil şifalar diledi.

Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri Emniyet Başkanı Mustafa Arslan, “Suç ve suçlularla mücadele ederken yaralanan kahraman meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Görevini büyük bir cesaret ve kararlılıkla yerine getiren tüm polislerimiz, milletimizin gurur kaynağıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak her koşulda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.