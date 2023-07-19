Başkan Arslan, “Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Kayseri’nin Akkışla İlçesindeki Hastane Caddesi’nin alt yapı ve asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Caddede bulunan elektrik hattını yer altına alınıp yolların modern bir şekilde yapıldığını söyleyen Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Doğalgazdan oluşan yarıklar yapıldıktan sonra asfaltlama çalışmalarımız olmadan evvel alt yapı hizmetlerini bitirmeyi düşünüyoruz. Hastane Caddemizin modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yollarımızdaki asfaltın deforme olmasını fırsat bilerek çalışmalara başladık. Elektrik hattını yeraltına alıp yollarımızı modern bir şekilde aydınlatma direklerimizi de hazırlayıp büyük bir kısmını bitirme durumundayız. Elektrik telleri yer altına alınıp modern bir şekilde ışıklandırılması yapılacak. Böylelikle Hastane Caddemiz İlçemize çok yakışacak. Vatandaşlarımız içinde meşakkatli bir süreç oldu. Yolun yüzde 90 kısmını kapattık. İyileştirilmesi yapılıyor. Yolun 1 hafta içinde tamamlanmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.