Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

 Akkışla İlçe meydanında bulunan Hastane Caddesi alt yapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Caddede aydınlatmaların modern bir şekilde yapıldığını dile getiren Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, 'Hastane Caddedesinde elektrik telleri yer altına alınıp modern bir şekilde ışıklandırılması yapılacak' dedi. 

PAYLAŞ
  • 19.07.2023 15:42
  • Güncelleme: 19.07.2023 15:42
  • 84
Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Kayseri’nin Akkışla İlçesindeki Hastane Caddesi’nin alt yapı ve asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Caddede bulunan elektrik hattını yer altına alınıp yolların modern bir şekilde yapıldığını söyleyen Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, “Doğalgazdan oluşan yarıklar yapıldıktan sonra asfaltlama çalışmalarımız olmadan evvel alt yapı hizmetlerini bitirmeyi düşünüyoruz. Hastane Caddemizin modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yollarımızdaki asfaltın deforme olmasını fırsat bilerek çalışmalara başladık. Elektrik hattını yeraltına alıp yollarımızı modern bir şekilde aydınlatma direklerimizi de hazırlayıp büyük bir kısmını bitirme durumundayız. Elektrik telleri yer altına alınıp modern bir şekilde ışıklandırılması yapılacak. Böylelikle Hastane Caddemiz İlçemize çok yakışacak. Vatandaşlarımız içinde meşakkatli bir süreç oldu. Yolun yüzde 90 kısmını kapattık. İyileştirilmesi yapılıyor. Yolun 1 hafta içinde tamamlanmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Ali Yavuz: 'Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez'

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Melikgazi Belediyesi EKPSS kurs kayıtları başlıyor

Muharrem ayı neden önemlidir?

Muharrem ayı neden önemlidir?

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Çiçekçi zannedilen kasap, 300 çeşit kaktüse ev sahipliği yapıyor

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Büyükkılıç'tan Kocasinan'da yatırım toplantısı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

3
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

4
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Kapalı kadın cezaevi içerisinde eğitim gören çocuklar için oyun parkı açıldı

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da mezuniyet coşkusu

DAHA FAZLA
Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Kayseri Basketbol İl Karması çeyrek finalde

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Mahkum çocuklarına cezaevinde oyun parkı

Başkan Arslan, 'Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Başkan Arslan, “Hastane Caddemizi modern hale getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz”