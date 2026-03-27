Başkan Aslanbay, “Hiçbir şeyin esnafımıza yük olmasına izin vermeyeceğiz”

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, “Orta Doğu’daki savaş nedeniyle oluşan ve oluşabilecek rezervasyon iptallerini en aza indirecek, oluşan iptalleri de ikame edecek yeni ziyaretçilerin oluşması için bir gayret içindeyiz. Bölgedeki otel işletmecilerimizden esnafımıza kadar geliri turizme bağlı ve dayalı olan herkesin yanındayız. Bu süreçte hiçbir şeyin esnafımıza yük olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Orta Doğu’da İran ve İsrail-ABD eksenli devam eden savaşın, küresel turizm hareketliliğini tehdit ederken, Kapadokya’da mevcut ve olası iptalleri engellemek için çalışmalarına devam ettirdiklerini söyledi.

Sektör temsilcileri ve turizm profesyonelleriyle sık sık bir araya gelerek toplantılar düzenlediklerini belirten Başkan Aslanbay, “Bölgede savaşa bağlı olarak yaşanan rezervasyon kayıplarında ve kayıpların telafisi noktasında bölgedeki otel işletmecilerimizin, bölge esnafımızın, gelir kaynakları doğrudan ya da dolaylı olarak turizme bağlı kim varsa herkesin yanındayız. Bu süreci en az kayıpla atlatmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bunun için de sürekli sektör temsilci ve dernekleri ile bir araya geliyoruz. Alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar üzerine istişarelerde bulunuyoruz. Tabi burada, Kapadokya’nın güvenli olduğunun dünyaya anlatılması noktasında TGA önemli ve hayati çalışmalar yürütüyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de Alan Başkanlığı olarak, Kapadokya’nın güven ve huzur içinde olduğunu göstermek için uluslararası ölçekte organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Çin At Yılı kutlamaları ülkemizin ve ilgili ülkenin ziyaretçileri tarafından oldukça beğenilmişti. Binlerce insan bu etkinlikleri takip ederken organizasyon içeriği Çin’de de etkili olmuş, bölgenin tanıtımına çok önemli katkı sunmuştu. İçinde bulunduğumuz süreçte de ülkemizin, bölgemizin ne kadar güvenli olduğunu gösterecek uluslararası dev organizasyonlara, dünya çapında ses getirecek konserlere ve birçok kültürel etkinliğe imza atacağız. Ben bu vesile ile bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum: Bölge işletmecilerimizin de esnafımızın da içi rahat olsun. Dayanışma ve güç birliği ile bu günleri atlatacağız. Kapadokya’ya değer katan tüm paydaşlarımızla birlikte içinde bulunduğumuz bu süreci sorunları çözmek için bir fırsat olarak kullanacağız. Ne sorunları varsa kapımız açık, dün olduğu gibi bugün de beraber çözmeye hazırız. Bu süreçte hiçbir şeyin esnafımıza yük olmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.