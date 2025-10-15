Başkan Atmaca, 'Bir güne sığdırmadan her gün, 'kendini karşındakinin yerine koyma' ilkesiyle hareket edelim'

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atmaca bir gün değil her gün bu farkındalık ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Her yıl 15 Ekim, görme engelli bireylerin toplumsal yaşama güvenle ve bağımsızca katılmalarına dikkat çekmek amacıyla Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak anılır. Bir bastondan çok daha fazlası olan beyaz baston, görme engelliler için yalnızca bir hareketlilik aracı değil, aynı zamanda bağımsızlığın, özgürlüğün ve güvenin güçlü bir sembolüdür. Beyaz bastonun hikayesi, 1921 yılında bir kaza sonucu görme yetisini kaybeden İngiliz fotoğrafçı James Biggs’in, trafikte daha kolay fark edilmek için bastonunu beyaza boyamasıyla başlar. Zamanla bu beyaz renk, tüm dünyada görme engelli kişileri temsil eden evrensel bir güvenlik işareti haline gelmiştir. Beyaz baston, bizlere sadece yolda bir engelli olduğunu haber vermez; aynı zamanda tüm toplum için bir sorumluluk çağrısıdır. Bu özel günde amacımız şunlardır:

Farkındalık Yaratmak: Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları fiziksel engellere (açık rögar kapakları, kaldırımlara park edilmiş araçlar, gelişigüzel yerleştirilmiş eşyalar vb.) ve sosyal zorluklara dikkat çekmek. Güvenliği Artırmak: Sürücülerin ve yayaların, beyaz baston taşıyan bir kişiyi gördüklerinde daha dikkatli, saygılı ve yardımcı olmaya istekli olmalarını teşvik etmek. Bağımsızlığı Desteklemek: Görme engellilerin kimseye muhtaç olmadan, kendi kararlarıyla hareket edebilme ve sosyal aktivitelere katılabilme haklarını vurgulamak. Unutmayalım ki engelsiz bir dünya, sadece yerel yönetimlerin yapacağı düzenlemelerle değil, hepimizin sergilediği empati ve anlayışla inşa edilir. Bir görme engelli ile karşılaştığımızda: Sormadan Dokunmayın: Yardım teklif edin, ancak izin almadan koluna girmeyin veya onu yönlendirmeyin. Net Konuşun: Kendinizi tanıtın ve yol tarifi verirken "şurada" veya "orada" gibi belirsiz kelimeler yerine, yön ve mesafe (örneğin, "sağınızda 10 adım sonra") belirten net ifadeler kullanın. Yol Verin: Kaldırımları, sarı şeritli yolları ve yaya geçitlerini kapatacak davranışlardan kaçının.15 Ekim, aslında kalbiyle görenlere daha güvenli ve erişilebilir bir kent sunma sözümüzdür. Gelin, bu özel günde farkındalığımızı sadece bir güne sığdırmayalım ve her gün, "kendini karşındakinin yerine koyma" ilkesiyle hareket edelim. Daha güvenli, daha bağımsız ve daha eşit bir yaşam için empatiyle adım atalım” ifadelerini kullandı.