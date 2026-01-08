Başkan Atmaca, 'Durak ve otobüslere sesli betimleme gelmeli'

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Başkan Atmaca görme engelli vatandaşlar için toplu taşıma ve duraklara sesli betimleme özelliği gelmesi gerektiğini vurguladı. Atmaca, “Tramvaylarda sesli betimleme gerçekleşiyor. Hangi mahalleye geldiğimiz sesli bir şekilde anons ediliyor. O durakta iniliyor, otobüslerde bu hayata geçirilmedi. Biz birçok kez bunu dile getirmeye çalıştık. Buradaki sıkıntı, bir görme engelli otobüse bindiği zaman, çarşıda hangi durakta ineceğini bilemiyor. Sesli betimleme istiyoruz. Her durağın bir ismi var, her durağın bir numarası var. Dolayısıyla bir görme engelli veya işten çıktıktan sonra durağa geldiğinde otobüs bekliyor. Tabii kulaklık kulağında ama bir anda 4-5 tane otobüs birdenbire geldiğinde burada karışıklığa sebep olabiliyor. Hangi otobüse bineceğini yanındaki arkadaşına söylüyor, ondan yardım istiyor. O da 'tamam' diyor 'ben sana söyleyeceğim' diyor. Onun otobüsü geliyor gidiyor, görme engelli 1 saat, 1.5 saat, 2 saat beklediği durumlar söz konusu olabiliyor. Bu gerçekten içler acısı.Duraklarımız da konuşsun, hangi otobüsün geldiğini betimlesin, otobüslerimiz de konuşsun, hangi durakta inebileceğini betimlesin. Bu, Kayseri için çok büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Bunu da zaman zaman görüşmesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah hayata geçiririz diye ümit ediyorum.Çok şanslıyız diye görüyorum. Bundan 4 sene öncesine kadar Kayseri'de iz yollar yokken, sesli betimlemeli ışıklarımız yokken çok büyük eksiklikler vardı. Biz bunları yerel yönetimle ikili görüşmeler neticesinde hayata geçirdik. Bu çok mutlu etti bizi. Biz Belediye Başkanımızdan ne istersek, sağ olsun kendisi hiçbir şeye 'yok' demiyor, her şeyde bize yardımcı olmaya çalışıyor. Belediyenin imkanlarını da kullanarak, bütçesini düşünerek bazı şeyleri hayata geçiriyor. Şu an bizim Kayseri Belediyesinden tek istediğimiz, otobüslerin sesli betimlemesinin hayata geçmesi, duraklarımızın konuşmasıdır” diye konuştu.