Başkan Avanlıer, 'Ailenin temelini sarsma çabalarına karşı hassas ve uyanık olmalıyız'

81 il ve 7 bölgeyi temsil eden Aile Platformları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de bir araya geldi ve Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseri'yi temsilen buluşmaya katıldı.

Buluşma kapsamında konusan Başkan Avanlıer, 'Ekranlarda Çürümeye Dur De' sloganıyla başlatılan imza kampanyası dolayısıyla bir araya gelindiğini ifade ederek "Toplumumuzun kök hücresi olan ailenin bugün her zamankinden daha fazla korunması ve güçlendirilmesi bir ödev ve sorumluluktur. Değerlerimizi yaşatmak ve aile yapımızı güçlendirmek, gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Ailenin temelini sarsan insansızlaştırma ve cinsiyetsizleştirme çabalarına karşı da daima hassas ve uyanık olmalıyız" dedi.