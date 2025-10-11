Başkan Avanlıer, “Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir neslin kaderini değiştirmektir”

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde açıklamalarda bulunan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, kız çocuklarının hayatına dokunmanın, bir neslin kaderini değiştirebileceğini vurgulayarak, “Bugün, dünyanın dört bir yanında kız çocuklarının varlığını, potansiyelini ve geleceğe taşıdığı umudu hatırladığımız özel bir gün. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, bir farkındalık günü olmanın ötesinde; ailelerin, toplumların ve kurumların sorumluluğunu yeniden düşünmesi gereken bir çağrıdır. Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, sadece bir bireyin değil, bir neslin kaderini değiştirmektir. Çünkü bir kız çocuğuna verilen her destek; daha güçlü bir aileye, daha bilinçli bir topluma ve daha adaletli bir geleceğe dönüşür” ifadelerinde bulundu.

‘BİR KIZ ÇOCUĞU GÜÇLENİRSE, AİLE GÜÇLENİR’

Başkan Avanlıer, yapılması gerekenin kız çocuklarının hayallerini sınırlamak değil, onlara gökyüzünü göstermek olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri Aile Platformu olarak bizler, kız çocuklarımızın sevgiyle büyüyebildiği, güvenle eğitim alabildiği ve potansiyelini özgürce ortaya koyabildiği bir aile iklimi oluşturmayı öncelikli hedef olarak görüyoruz. Kız çocuklarımızın ‘korunmaya muhtaç’ değil, ‘fırsat verilmesi gereken güçlü bireyler’ olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Her anne baba, kız çocuğunun kalbinde bir umut tohumu bırakır. O tohum, sevgiyle sulanırsa; bir gün bu ülkenin en güçlü kadınlarına, en bilge annelerine, en vicdanlı liderlerine dönüşür. Bugün bizlere düşen görev, kız çocuklarının hayallerini sınırlamak değil, onlara gökyüzünü gösterebilmektir. Onların sesini duymak, fikirlerini önemsemek, geleceğe inanmalarını sağlamaktır. Kayseri Aile Platformu olarak çağrımız; her ailenin, her kurumun ve her bireyin kız çocuklarımız için daha adil, daha güvenli ve daha sevgi dolu bir dünya inşasına katkı sunmasıdır. Çünkü biliyoruz ki; bir kız çocuğu güçlenirse, aile güçlenir. Aile güçlenirse, toplum huzur bulur.”