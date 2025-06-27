Başkan Avanlıer, 'LGBT propagandası adı altında yapılan eylemler, aile kurumuna zarar veriyor'

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nün kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Avanlıer, kutlamalarda LGBT propagandası yapıldığını iddia ederek; “Kayseri Aile Platformu olarak; 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol Kulübü'nü sportif başarısından dolayı tebrik ederken, şampiyonluk kutlamaları sırasında yapılan ve kamuoyuna açık bir şekilde LGBT propagandası niteliği taşıyan gösteriyi üzüntüyle izlediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu tür dayatmaların, özellikle spor gibi geniş kitlelere hitap eden alanlar üzerinden meşrulaştırılmaya çalışılması kabul edilemez. Spor, milletimizin her kesimini bir araya getiren, birlik ve kardeşliği pekiştiren önemli bir sahadır. Ancak son yıllarda spor organizasyonlarının, ideolojik ve toplumsal mühendislik çalışmalarına alet edilmeye çalışıldığına üzülerek şahit olmaktayız. LGBT propagandası adı altında yapılan bu tür eylemler, kadim medeniyetimizin temel taşı olan aile kurumuna zarar vermekte; çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler bırakabilecek bir ortam oluşturmaktadır. Toplumumuzun büyük çoğunluğunun değerleriyle açıkça çelişen bu görüntülerin, milyonların izlediği kutlamalarda yer alması son derece sorumsuzca bir tutumdur. Kayseri Aile Platformu olarak uyarıyoruz: Spor kulüpleri, siyasetten ve ideolojik dayatmalardan uzak durmalı; toplumun tamamını kucaklayan bir duruş sergilemelidir. Bu tür sapkınlıkların normalleştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Aile yapımıza ve ahlaki değerlerimize aykırı her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.