Başkan Avanlıer, 'Şiddetsiz bir dünya, ailede başlar'

2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü, şiddete uğrayan birey ve toplumların farkındalığı için kutlanmaktadır. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, şiddet eğitiminin en başta ailede başladığına, şiddetsiz mücadelenin en güçlü örneklerinden birinin ise Filistin halkının sabrı ve direnişi olduğuna dikkat çekti. Başkan Avanlıer, “Bugün, 2 Ekim Uluslararası Şiddetsizlik Günü.

Kayseri Aile Platformu olarak inanıyoruz ki, şiddetsiz bir dünya, en temelde şiddetin olmadığı; sevginin, merhametin ve insan olmanın temellerinin atıldığı ailelerden başlar. Aile, sevginin, merhametin ve dayanışmanın ilk ocağıdır. Toplumun çekirdeği olan aileler güçlendiğinde, barış ve adalet de kök salacaktır. Ancak ne yazık ki dünyanın gözü önünde Gazze’de devam eden İsrail zulmüne ve şiddetin olmasına insanlık sessiz kalmaktadır. Gazze’de aylardır süren katliam, sadece bir halkın değil, insanlığın vicdanını da kanatmaktadır. Filistin halkının sabrı ve direnci, bize şiddetsiz mücadelenin en güçlü örneklerinden birini göstermektedir. İşte tam da bu yüzden, “Sumud Filosu” bir vicdan hareketi olarak tarihe geçmiştir. Filistin’in haklı direnişine dikkat çeken bu insani girişim, şiddete karşı barışçıl bir duruşun sembolüdür” şeklinde konuştu.

’SUMUD, DİRENİŞİN VE UMUDUN ADIDIR’

Sumud Filosu’nun yanında olmanın adaleti ve hakkı talep etmek olduğunu vurgulayan Başkan Avanlıer, şu ifadelerde bulundu: “Bugün, şiddetsizliği savunmak ve Sumud Filosunun yanında olmak demek, sadece sözde barışı değil, adaleti ve hakkı da talep etmektir. Kayseri Aile Platformu olarak bizler, her türlü şiddete karşı aileyi, toplumu ve insanlığı korumak için sorumluluk taşıdığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki: Aile şiddetsizliğin ilk öğretmenidir. Gazze insanlığın vicdan testidir. Sumud, direncin ve umudun adıdır. Şiddetsiz, adil ve merhametli bir dünya için aileden başlayarak topluma ve insanlığa çağrımızı yineliyoruz.”