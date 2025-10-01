Başkan Avanlıer, 'Yaşlılarımız, kültür ve medeniyetimizin taşıyıcı sütunlarıdır'

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yaşlı bireylerin topluma kattıkları değerleri hatırlatmak ve onlara duyulan saygıyı vurgulamak amacıyla kutlanmaktadır. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, yaşlı bireylerin kültürün ve medeniyetin taşıyıcısı olduklarını, bize düşen görevin ise kıymetlerini bilip hayatlarını kolaylaştırmak olduğunun altını çizdi. Başkan Avanlıer, “Kayseri Aile Platformu olarak, bugün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, şehrimiz Kayseri’de yaşayan büyüklerimiz olmak üzere tüm yaşlılarımızın bu anlamlı gününü saygıyla anıyoruz. Yaşlılarımız; ömürlerini alın teriyle, emekleriyle, dualarıyla bu topraklara değer katan, bizlere yol gösteren, kültürümüzün ve medeniyetimizin taşıyıcı sütunlarıdır. Onlar, dün ile bugün arasında kurulan köprünün canlı şahididir. Kadim medeniyetimizde yaşlılık; yük değil, bilgelik ve rahmetin sembolü olmuştur. Anadolu’nun her köşesinde duayla büyüyen nesiller anlayışının temelinde de büyüklerimizin varlığı vardır. Bugün bize düşen, onların kıymetini bilmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşlısına hürmet eden toplum olma şuurunu gelecek nesillere aktarmaktır. Kayseri Aile Platformu olarak, yaşlılarımızın yalnızlıkla değil, sevgi ve hürmetle çevrili bir hayat sürmeleri için toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi en önemli vazifelerimizden biri sayıyoruz. Her bir büyüğümüz, sadece ailesi için değil, tüm toplum için bir değerdir. Bu vesileyle, hayatını bu ülkenin imarı, ihyası ve manevi zenginliği için harcayan tüm büyüklerimize minnettarlığımızı ifade ediyor, ahirete irtihal eden büyüklerimize rahmet diliyor, hayatta olanların da sağlık, huzur ve mutlulukla dolu hayırlı bir ömür sürmelerini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.