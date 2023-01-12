Başkan Aydemir: 'Ramazan ayına kadar zam yok'

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir Ramazan ayına kadar fiyatlarda artış olmayacağını söyledi.

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  • 12.01.2023 11:37
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:20
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Başkan Aydemir: 'Ramazan ayına kadar zam yok'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; Ramazan ayına kadar fiyatlarda artış olmayacağını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir; çalışanların gününü kutladı. Oda faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Aydemir, Ramazan ayına kadar fiyatlarda artış yapmamaya gayret göstereceklerini ifade ederek; "Hayatın getirmiş olduğu fiyat geçişleri yaşıyoruz. Yeme - içme sektöründe özellikle bizim tedarik ettiğimiz ürünlerin KDV oranını yüzde 1 olarak alıyoruz, yüzde 8 olarak çıkıyoruz. Bu da küçük esnafa zamanla büyük külfet getiriyor. ’KDV, vergi ödemeyiz’ demiyoruz, biz öderken tedarikçi aldığımız esnaflar da ödesin. Onlar depolarında bekletiyorlar,, ürünlere fiyat artışı yapıyorlar. 2 gün içerisinde beyaz ete yüzde 40 oranında zam geldi, kırmızı ete de yüzde 60 oranında zam geldi. dolayısıyla biz istemeyerek bunu ürünlerimize yansıtıyoruz. Alım gücü düşük olan vatandaşlarımız, gelemeyen vatandaşlarımız var. Ama bunu da lokantacı veya pastaneci keyfe keder ya da çok kar edeyim diye yapmıyor, mecburiyetten yapıyor. Asgari ücrete zam geçişi yapıldı. Bizler de ister istemez küçük esnaf olarak ürünlerimize yansıtmaya çalışacağız. Ramazan’a kadar direniyoruz, ürünlerimizin fiyat listesini çıkartmadık. Bıçak kemiğe dayanana kadar bekleyeceğiz. İnşallah fazla bir fiyat artışı olmaz, biz de fiyat artışı yapmayız. Vatandaşımız da rahat bir şekilde gıdasını temin eder diye düşünüyorum" dedi.

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İHA

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