Başkan Aydemir 'KDV oranları düşürülsün'

Kayseri'de bütün işletmelerin lokanta, pastane ve çiğ köftecilerin temsilciliğini yaptığını belirten Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yaşanan en büyük sıkıntının işletmeler tarafından alımı yapılan temel gıdalarda uygulanan KDV oranları olduğunu ifade etti.

“KDV ORANLARI DENGELENİRSE UYGUN FİYATLARA DÜŞMÜŞ OLUR”

Başkan Aydemir, KDV oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek; “Şikayet, sorun, sıkıntılar ve ne talep varsa tüm kamu görevlileriyle, kamu personellerimizle de bunları paylaşıyoruz. Tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de yeme-içme sektöründeki ham madde olarak aldığımız temel gıdalarımızın yüzde 1 olarak girişi var, yüzde 10 olarak çıkışı var. KDV oranı bu işletmelere ciddi manada çok büyük sıkıntılar getiriyor. Bu sefer de tüketici olarak vatandaş diyor ki; lokantalar pahalı düşüncesi oluşuyor. Tabii ki alıcıya göre baktığınız zaman pahalı ama üreticiye göre baktığınız zaman da uygun bir fiyat oluyor. Çünkü bunun kirası var, stopajı var, personel giderlerimiz var, KDV oranlarımız var. Biz bunları ilgili makamlara, ilgili Bakanlıklara ve Kayseri Milletvekillerine ilettik ama inşallah önümüzdeki günlerde de bir sonuç bir netice bekliyoruz. Özellikle bu KDV sorunuyla alakalı. Bu sadece Kayseri'de değil tüm Türkiye'de böyle bir sıkıntımız var. Onun için de bu KDV oranları dengelenirse uygun fiyatlara düşmüş olur. Hem tüketici vatandaşlarımız da biraz daha uyguna almış olurlar hem de esnaf da mutlu memnun olmuş olur. Onun için de gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

“BİRÇOK SORUNUN NEDENLERİ DE KİRA ARTIŞLARI”

İşletmelerdeki kira artışlarının da sektörü olumsuz etkilediğinin altını çizen Aydemir, “Birçok sorunun, sıkıntıların nedenleri de kira artışları. Yani kirada yüzde 56 gibi yüzde 50’lerin üzerinde kira artışları söz konusu. Dolayısıyla bu işletmelerde yemek ya da hizmet sektörü yapan kişiler illa ki yaptığı ürünlerine destek vermesi için de ürünlerin fiyatlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla onun için dediğim gibi aslında ucuz uygun ama rakam olarak yüksek olduğu zaman da giriş maliyetleri yüksek olduğu için lokantalarda o fiyat konusunu mecbur yapmak zorunda kalıyorlar. Yoksa biz kimsenin esnaf olarak cebindeki paraya göz dikmedik yani işin açıkçası. Onun için de hem işimizi yapalım hem de müşterimizi memnun edelim diye gayretler sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GURBETÇİLERİMİZ GELİYOR AMA UMDUĞUMUZ ALIŞVERİŞLER OLMUYOR”

Gurbetçi vatandaşlardan beklenilen katkının olmadığını söyleyen Aydemir, “Gurbetçileri biz her yıl özlemle, hasretle bekliyoruz. Tabii ki oralardaki pahalılık ya da ekonomi sıkıntılar buraya da yansıyor. Son 3 yıldır beklediğimiz, umduğumuz, yani gurbetçilerimiz geliyor ama umduğumuz alışverişler olmuyor. Bütün sektörde de öyle, sadece yeme içme sektöründe değil. Gurbetçiler önceden geldiğinde bir düğün sezonu ya da ne bileyim bir alışveriş yaptıklarında illa ki bir lokanta-restoran ya da kafelere giderlerdi. Şu anda çok azaldı yani çok az son 3 yıldır diyebiliriz. Kayseri'de bu gurbetçilerin alışveriş yapmaları biraz daha düştü önceki yıllara bakarak” açıklamasını yaptı.

“KAYSERİ ARTIK BUNA ALIŞTI”

İşletmelerin evlere servis hizmetine Kayseri’nin artık alıştığını ifade eden Aydemir, “Geçtiğimiz yıllarda Türkiye genelinde bir pandemi yaşadık. Pandeminin birçok artıları oldu, birçok da eksileri oldu. Yani birçok esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı. İş nedeniyle ya da kira nedeniyle işletmelerle kiracılar arasında sorunlar oldu. Bunlara bizler de dahil olduk. Birçoklarında iyileştirme yaptık. Getir, Yemeksepeti, Trendyol gibi firmaların önleri açıldı. Bu hala Kayseri'de ya da Türkiye genelinde de devam ediyor. Bu kuryelerin evlere servis yapmasında da Kayseri artık buna alıştı. Bunun için birçok işletmelerimizde var. Dış sipariş dediğimiz, kuryeler bulundurarak da işletmelerinde hizmetler veriyorlar” şeklinde konuştu.