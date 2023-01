Başkan Bağlamış: '2022 olumsuz geçse de yılmadan çalıştığımız bir dönem oldu'

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2022 Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamasında, “2022 olumsuz geçse de yılmadan çalıştığımız bir dönem oldu” dedi.

KTB Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve basın mensupları katıldı. 2022 yılının hem Kayseri hem de Türkiye açısından zor bir yıl olduğunu söyleyen Başkan Recep Bağlamış, “2022 yılı hem İlimiz hem de Ülkemiz açısından zor bir yıl oldu. Kuraklıklar, orman yangınları, seller ve yükselen ortalama sıcaklıklarla iyice yakından hissettiğimiz iklim değişimi, pandemi, dijital teknolojilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında yol açtığı değişimler Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile Tam pandeminin etkilerini üzerimizden atıyoruz derken başlayan bu süreçler, sadece enerji fiyatlarında değil başta gıda maddeleri olmak üzere, genelde hammadde fiyatlarında artışa ve bunun sonucu olarak da enflasyonda yükselişe yol açtı. Yaşanan bu maliyet artışları ve fiyat yükselişlerinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen kesim üreticilerimiz oldu. Üreticilerimiz yılın belli dönemlerinde büyük fedakârlık yaparak üretim yaptılar. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ülke olmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak en önemli gündem maddemiz olmalı bu sebeple her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyen üretmeye devam eden üreticilerime şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizler de bu süreçte Kayseri Ticaret Borsası olarak her durum ve her şartta üreticimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Üreticilerimizden gelen talep ve önerileri çok hızlı bir şekilde ilgili kurumlarla paylaşarak sorunlarını çözmeye, yollarına ışık tutmaya çalıştık. Üreticilerimizin üretim yapması ve üretim kapasitesinin arttırılması için merkezi yönetim, yerel yönetim STK’larımızla beraber çalışmalar yürüttük. İnşallah yeni dönemde de üreticilerimiz için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Bağlamış, 2022 yılının yılmadan çalıştıkları bir dönem olduğunu söyleyerek, “2022 yılında her ne kadar olumsuz süreçle karşılaşsak da, üreticilerimizin yaptığı fedakârlıklara layık olabilmek adına bizler açısından durmadan yılmadan çalıştığımız bir dönem olduğunu belirtmek isterim. Pandemi sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle, üyelerimizin işlemlerini hızlı ve kolay halledebilmesi adına online tescil sistemine geçiş yaptık. Borsacılık faaliyetlerimizde TSE 9001 Kalite yönetim sistemlerimize yenilerini ekleyerek; TSE 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini ve TSE 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini aldık. Lisanslı Depolarda depolanan hububat ürünlerinin analizlerinin yapılması adına; Ticaret Bakanlığı’ndan Kayseri’de ilk ve tek Yetkili Sınıflandırıcı Merkez Laboratuvar Lisansı alan borsa olduk. Şehrimizdeki et ve et ürünleri sektörünün gelişmesi adına yaptığımız çalışma ile ülkemize et ve et ürünleri AR-GE merkezi kuran ilk ve tek borsa olduk. Karpuzatan bölgesinde, kıyma et, sosis, salam, tavuk eti, balıketi gibi et ve et ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını sağladık ve araştırma geliştirme eğitimleri verdik, vermeye de davam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2018 yılında tarımın sanayileşmesi gerektiği, seracılığın ilimizde yaygınlaştırılması gerektiğiyle ilgili konuşmalarımı birçoğunuzun hatırladığını düşünüyorum. Kayseri Tarımının sanayileşmesi adına bütün süreçlerini borsamızın yürüttüğü Kayseri’nin ilk Jeotermal Enerji Kaynaklı Tarıma Dayalı Organize Sera Bölgesini elhamdülillah bu yıl kurduk ve fizibilite çalışmalarına hız verdik. İç Anadolu’nun en modern ve teknolojik imkânlarla donatılmış Canlı hayvan Pazar yeri ve borsası inşaatının geçici kabul işlemlerini geçen hafta itibarıyla tamamladık. Yüksek komisyon ücretleri ile boğuşan Yerel firmalarımıza destek olmak amacıyla, Borsa Sanal Market E-Ticaret sitemizi kurduk ve çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2022’de Tarımsal işlem hacmini ve ihracatı önceki yıllara göre arttırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Recep Bağlamış, “Yine 2022 yılında ilimiz tarımsal işlem hacmini ve tarımsal ihracatını önceki yıllara kıyasla arttırmak adına çalıştık. Kayseri için yaptığımız çalışmalarda yıl boyunca büyük fedakârlık göstererek çalışmalarımızda şahsımı yalnız bırakmayan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, personelimize çok teşekkür ediyorum. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır projeler ve Kayseri Tarımının geleceği içinde gerek yönetim kurulumuz gerek meclisimiz gerekse personelimizle sürekli istişare halindeyiz, hep yaptığımız işlerin üzerine koyarak devam edeceğiz ve Kayserimizi Sanayi ve Ticaretin yanında tarımın merkezi haline inşallah hep birlikte getireceğiz. Sözlerime burada son verirken Yeni yılın Üyelerimiz, İlimiz ve Ülkemiz adına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olması temenni ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” dedi.