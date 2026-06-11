Başkan Bağlamış, 'Amacımız İstanbul'daki hemşehrilerimizle Kayseri'mizin bağlarını daha güçlü tutabilmek'

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından organize edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kayseri İl Tanıtım Günleri başladı. Açılış sonrası konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Öncelikle Kayserililer Federasyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız, İstanbul'daki hemşehrilerimizle Kayseri'mizin bağlarını daha güçlü tutabilmek, bağlarımızı güçlendirip çocuklarımıza, yeni nesillere aktarabilmek. Burada özellikle İstanbuldaki hemşehrilerimize de ilimizdeki üretmiş olduğumuz ürünleri tanıtabilmek, üretimdeki güçlülüğümüzü İstanbul'da da ifade etmek. Kayseri Günleri'nin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İstanbul'daki bütün hemşehrilerimizi de inşallah Kayseri Günlerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.