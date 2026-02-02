Başkan Bağlamış, Büyükbaş karkas kesimlerinin yağsız yapılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm illerde, büyükbaş karkas kesimlerinin yağsız yapılacağı kararının uygulamaya konulması hakkında basın açıklamasında bulunuldu. Burada konuşan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 02.02.2026 tarihinde, Türkiye genelindeki büyükbaş karkas kesimleri için yeni bir uygulama başlatıldı. Bakanlığımız, büyükbaş hayvan kesimlerinin Türkiye genelinde karkas kesim olarak devam etmesi noktasında bütün illerimize bir yazı gönderdi. Bugün itibarıyla tüm illerimizde, büyükbaş karkas kesimlerinin yağsız yapılacağı kararı istişareler neticesinde uygulamaya konuldu. Biz de Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak tüm bu süreçlerde hem istişare halindeydik hem de sonuç aşamasından birkaç gün önce bir araya geldik. Bu toplantıda; Kayseri’deki uygulamanın nasıl olacağı, üreticilerimizin nasıl bilgilendirileceği ve kombinacıların bu süreci nasıl yürüteceği konularında bilgi vermeyi amaçladık. Bugün üreticilerimizle yaptığımız toplantı sonucunda; şehrimizde uygulanacak yağsız karkas kesiminde, Kayseri olarak hayvan başına 2 kilogram fire düşülerek kesim yapılmasına kanaat önderleri olarak karar verdik. Bu uygulamayı bugünden itibaren hayata geçireceğiz; şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Ercan Aras da yapılan basın açıklamasında, "Biz Ticaret Borsası ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak üreticimizin her zaman yanında olacağız, hakkını savunacağız, bütün mezbahaneleri dikkatlice kontrol edeceğiz. Çünkü bu yeni bir uygulama, üreticimizin de acemi olduğu bir uygulama ve her zaman da üreticimizi destekleyeceğiz ve yanında olacağız" şeklinde konuştu.