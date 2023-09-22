Başkan Bağlamış'ın acı günü

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın annesi hayatını kaybetti.

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  • 22.09.2023 11:45
  • Güncelleme: 22.09.2023 12:10
Başkan Bağlamış'ın acı günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın annesi hayatını kaybetti.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış’ın annesi Elmas Bağlamış (71) bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti. Merhume Bağlamış, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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