Başkan Bağlamış: “Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur”

‘BESİLİK MATERYALİNE ÇÖZÜM GETİRİLMEZSE KARKAS ETİN FİYATI 200 LİRAYI BULABİLİR’

Başkan Bağlamış, kırmızı etin fiyat artışının sebebinin üretim maliyetlerinde oluşan olumsuzluklar olduğunu ifade ederek, “Şu anda Kayseri’de 1 kilogram karkas etin fiyatı ortalama 165 liradır. Üretim maliyetleri arttığından dolayı et fiyatlarına da zam yansıyor. Üretim maliyetleri 1 kilogram kırmızı et, üreticiye 20 kilogram yemden oluşuyor. Ortalama yemin kilogram fiyatı da 7 lira civarındadır. Kırmızı et üreticisi şu an 165 liraya karkas et kestirdiği zaman karşılığında 23 kilogram yem alabiliyor. 20 kilogram maliyet 3 kilogram civarında da kar söz konusu oluyor. Üretim maliyetleri arttığı müddetçe et fiyatlarına da olumsuz yansıyacaktır. Bu vatandaşın aleyhine oluyor. Biz özellikle Kayseri Ticaret Borsası olarak, Et ve Süt Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığımızı şu anda yurtdışından besilik materyal noktasında kapasitelerimizin yüzde 20’sine, bu da Et ve Süt Kurumu’nun ithal hayvan getirmesiyle ilgili izin var. Biz kapasitenin yüzde 100 açılması taraftarıyız çünkü kırmızı et fiyatlarını daha da olumsuz etkileyecek. Eğer üretim materyalimizi uygun fiyatlarla tedarik eder, ülkemizde üretmeye başlarsak tahmin ediyorum ki 140 lira civarında vatandaşlarımıza et satabilir duruma geliriz. Kırmızı et üretim maliyetlerinde materyaller yurtdışından getirilmezse artışların devam edeceği kanaatindeyim bu da et fiyatlarına olumsuz etkide bulunacaktır. Kırmızı etin fiyat artışının sebebi üretim maliyetlerinde oluşan olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Besilik materyalimizin Türkiye’de kısıtlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha öncelerde süt fiyatlarıyla ilgili de bunu ifade etmiştim. Hızlı bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığımızın besilik hayvanların yüzde 100 kapasitede Türkiye’ye getirilmesi noktasında bir politika geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu gelişme sağlandığı zaman ülkemizde kırmızı et fiyatları yavaş yavaş inme seviyesine gelecek ve 150 lira seviyelerinde de fiyat aralığı oluşmuş olacak. Besilik materyale çözüm getirilmezse tahmin ediyorum karkas etin fiyatı 200 lira civarında olabilir” diye konuştu.