Başkan Bağlamış: Kayseri’yi hayvancılıkta merkez haline getirmek için çalışıyoruz

İç Anadolu’nun en büyük ve en modern canlı hayvan ticaret merkezlerinden biri olan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri, bölge hayvancılığına güç katmaya ve alıcı ile satıcıyı güvenli bir ticaret ortamında buluşturmayı hedefliyor.

50 milyon TL yatırım bedeliyle 30.000 metrekare alan üzerine kurulan tesis; 20.000 metrekare kapalı, 10.000 metrekare açık alan kapasitesine sahip. Günlük 1.500 küçükbaş ve 1.000 büyükbaş hayvan satış kapasitesine sahip olan pazar, modern altyapısı ve teknik donanımıyla İç Anadolu hayvancılığının önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Tesiste; hastalık şüphesi taşıyan hayvanlar için oluşturulan karantina padokları, pazarın temiz su ihtiyacını karşılayan su arıtma tesisi, giriş ve çıkışlarda araçları tamamen dezenfekte eden tüneller, 8 adet dijital kantar, 100 kişilik canlı hayvan satış salonu, gebelik tespiti için ultrason cihazı ve tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü bilgisayar altyapısı bulunuyor. Ayrıca mescit, lokanta ve kafeteryanın yer aldığı sosyal tesisler, yem deposu, şehir dışından gelen satıcılar için misafirhane, seyyar ilaçlama cihazları, sızdırmaz gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için özel kanallar ile tamamen beton kaplı zemin sayesinde hem hijyen hem de çevre koruma standartları en üst seviyede tutuluyor.

Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri, her hafta çarşamba günü hizmet veriyor.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, tesisin bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, “Kayseri Ticaret Borsası olarak hayvancılık sektörümüzün daha modern, daha güvenli ve daha kurumsal bir yapıya kavuşması için önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Canlı Hayvan Borsamız, sadece Kayseri’nin değil, İç Anadolu’nun en modern tesislerinden biridir. 50 milyon TL yatırım bedeliyle kurduğumuz bu tesisimizde hem üreticimizin hem de alıcımızın sağlığını ve ticari haklarını koruyan güçlü bir sistem oluşturduk. Amacımız; şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir ticaret ortamı sağlamaktır. Kayseri’yi hayvancılıkta da bölgesel bir merkez haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.