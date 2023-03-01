Başkan Bağlamış: “Süt fiyatlarında yeni düzenleme yapılmalı”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, süt fiyatları hakkında konuştu. Şu anda 1 kilo sütün 9 lira civarında satıldığını ve maliyetlerin altında kaldığını söyleyen Bağlamış, “Şu anda süt konseyini ortalama açıklamış olduğu fiyat 8,5 lira. 50 kuruşta devlet desteğimiz var. 1 litre sütün ortalama fiyatı 9 lira civarında. Süt üretimi yapan üreticilerimizin maliyetlerini kurtarmıyor. 1 litre sütün üreticiye maliyeti 1 kilo 300 gram yeme tekâmül ediyor. Şu anda 1 kilo 3 gram yemin ortalama fiyatı ise 10 lira. Bu fiyatın üzerinde süt fiyatı oluşmalı ki süt üreticilerimiz üretmeye devam etmeli. Damızlık ve özellikle dişi hayvanların kesimini ortadan kaldırmamız gerekiyor aksi takdirde süt fiyatlarında zaman içerisinde olumsuz durumlar yaşayabiliriz” şeklinde konuştu.

Şu anda ortalama süt fiyatının 13 lira civarında olması gerektiğini dile getiren Bağlamış, “Süt üreticilerimiz para kazanmalı ki hem et için üretim olmalı hem de süt üretimi sağlıklı bir şekilde devam etmeli aksi takdirde damızlık hayvanlar kesilmek zorunda kalabilir, bundan dolayı süt fiyatları iki katına çıkabilir. Tarım Bakanlığımız, süt konseyimiz hızlı bir şekilde maliyetlerin altında fiyat oluşmaması yönünde bir tablo çizmesi gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.