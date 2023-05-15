Başkan Baki Bayrak: 'Sarız'da Cumhur İttifakı birinci oldu'
Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Sarız'da belediye başkanlığı seçiminde olduğu gibi bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın birinci olduğunu belirterek sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
- 15.05.2023 00:34
- Güncelleme: 15.05.2023 00:34
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ediyor. Kayseri’nin Sarız ilçesinde de sandıkların tamamı açıldı. Cumhur İttifakı partileri ilçe seçimlerinde birinci oldu.
Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak sosyal medya üzerinden ilçedeki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bayrak, “Sarız'ımızda 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. Seçimler ilçemizde sıkıntısız ve sükunetli içinde geçmiştir. Sonuç olarak Sarız'ımızda Belediye Başkanlıği seçiminde olduğu gibi Cumhur İttifakı birincilikle bizleri mutlu etmiştir. Sonuçlar ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
Sarız İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan kesin olmayan seçim sonuçları şu şekilde;
Cumhurbaşkanlığı:
Recep Tayyip Erdoğan: 3553 oy
Kemal Kılıçdaroğlu: 2605 oy
Sinan Oğan: 389 oy
Milletvekilliği:
MHP: 1938 oy
CHP: 1535 oy
AK PARTİ: 1267 oy
İYİ PARTİ: 986 oy
BBP: 490 oy
ZP:100 oy
YRP: 83 oy