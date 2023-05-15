Başkan Baki Bayrak: “Sarız’da Cumhur İttifakı birinci oldu”

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ediyor. Kayseri’nin Sarız ilçesinde de sandıkların tamamı açıldı. Cumhur İttifakı partileri ilçe seçimlerinde birinci oldu.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak sosyal medya üzerinden ilçedeki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bayrak, “Sarız'ımızda 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlandı. Seçimler ilçemizde sıkıntısız ve sükunetli içinde geçmiştir. Sonuç olarak Sarız'ımızda Belediye Başkanlıği seçiminde olduğu gibi Cumhur İttifakı birincilikle bizleri mutlu etmiştir. Sonuçlar ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Sarız İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan kesin olmayan seçim sonuçları şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı:

Recep Tayyip Erdoğan: 3553 oy

Kemal Kılıçdaroğlu: 2605 oy

Sinan Oğan: 389 oy

Milletvekilliği:

MHP: 1938 oy

CHP: 1535 oy

AK PARTİ: 1267 oy

İYİ PARTİ: 986 oy

BBP: 490 oy

ZP:100 oy

YRP: 83 oy