Başkan Balcı: 'Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsillerisiniz'

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Kadircan Kottaş, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Protokolü ve sivil vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreninde konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Osman Balcı, "Anadolu’yu işgal etmek ve bu süratle Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu, 104 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal’in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nde hezimete uğratılmış ve 1 sene sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi, savaşın seyrini değiştirerek bugün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin zafer başkomutanı Mustafa Kemal’e zaferin anısına 19 Eylül 1921’de mareşal rütbesi ve gazi unvanı tevcih etmiştir. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül, aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin de kuruluş günüdür. Gaziler Günü, bu aziz vatanı canı pahasına savunan kahramanların günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsillerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehdite maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları, İstiklal Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda, Kıbrıs Savaşı’nda ve günümüzde vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmişlerdir. Vatanı savunma mücadelesi, Türk varlığı var oldukça sonsuza dek devam edecektir. Şehit ve gazi, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi, milli birer değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: 'Milli bağımsızlığımızı, vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir.' Gazilere sahip çıkmak ve saygılı olmak, milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözleri, şehit ve gazilere tahsis edilmiş en büyük gurur ve teminattır. Bu sözler, aynı zamanda Atatürk’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmeli ve devletimizin, milletimizin gazilere sahip çıkmasına her zaman dikkate alınmalıdır" şeklinde konuştu.