Başkan Başmısırlı, 'İş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde hala içselleştirilmiş bir alan değil'

Arısal Garmenta Tekstil ve Starline işbirliğiyle; Kayseri OSB Konferans Salonu’nda ‘Eğitim Teknik ve Uygulamalarıyla KKD Eğitimi’ üzerine Starline Türkiye Ürün Müdürü ve Öğretim Görevlisi Erkan Altun’un moderatörlüğünde seminer düzenlendi.

Seminer konusunun kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve teknikleri üzerine olduğunu ve Kartalkaya yangın faciası sonrası iş sağlığı ve güvenliğinin daha da ağırlık kazandığını vurgulayan Arısal Garmenta Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Başmısırlı, “Ülkedeki mevzuat çok kuvvetli fakat uygulamalarda eksikler var. Bu tür konulara dikkat etmek için OSB’deki üretici firmalarımız, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla bir araya gelerek konuyu ele almak istedik. Amacımız, bir farkındalık yaratmaktı, kişisel koruyucu donanımların bir yükümlülük olduğunu tekrardan hatırlatmış olduk. Bu konuda birlik, beraberliği ve katılımı artırırsak farkındalığımızı artırmış oluruz” dedi.

“İŞ KAZASI KADER DEĞİLDİR”

İş sağlığı ve güvenliğinin ülke içerisinde içselleştirilmiş bir alan haline gelemediğini ifade eden Başkan Başmısırlı, kişisel koruyucu donanımların bazı iş yerlerinde zorunluluk yerine yük olarak görüldüğünü belirterek “Bazı çalışanlarımız ise hâlâ ‘Bana bir şey olmaz.’ anlayışıyla riskin içine giriyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki: İş kazası kader değildir. Bugün sahada üç temel eksiklik göze çarpıyor: Eğitimler süreklilik kazanmıyor. Çalışanlar riskin farkında değil. Mevzuat güçlü, yeterli ama uygulamada hâlâ boşluklar var. Üreticiyle uzman, saha ile kurum arasındaki bağ yeterince kuvvetli değil. Çözüm, hep birlikte hareket etmekten geçiyor. Eğitimleri sadece belge almak için değil, davranış değiştirmek için düzenlemeliyiz. Denetimleri bir korku aracı değil, rehberlik fırsatı olarak görmeliyiz. Üreticilerle uzmanları, bakanlıkla sahayı buluşturan ortak platformlar oluşturmalıyız. Kadınlar üretim ve yönetim süreçlerine dahil oldukça, sistemin kalitesi artar. Kadın eli değen her işte daha fazla özen, daha fazla denge vardır. İş güvenliği gibi hassas bir alanda da bu denge çok kıymetlidir. Arısal olarak, gençlere, yeni mezun İSG uzmanlarına ve işletmelere açık platformlar kurmak istiyoruz. Ortak amacımız; bilinçli çalışan, duyarlı işveren, tedarik zincirini doğru kura bilmek yerli üreticiyle güçlenen bir Türkiye yaratmaktır” diye konuştu.