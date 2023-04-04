Başkan Bayrak, 'Afet kapsamı, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan binalarla ilgili'

Sonuç güzel inşallah vatandaşın hayrına olan bir karar. Kayserimizin de birçok noktasında, ilçesinde etkilenen binalar, camiler ve minareler var. Sarız'da ise ağır hasarlı, yıkılması gereken 481 ev bulunuyor” dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Kayseradar, Hunat TV ve Radyoradar ortak yayınında ‘Ramazan Sohbetleri’ programına konuk oldu. Gazeteciler Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sorularını cevaplayan Bayrak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet kapsamına alınan 11 ilin yanı sıra Kayseri’nin de içerisinde bulunduğu 6 ilin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kabul edilmesi kararını değerlendirdi. Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Sarız’a bu haberin müjde olduğunu belirten Bayrak, “İlçemiz deprem bölgesine yakın olması hasebiyle ağır hasar almıştı. Can kaybı yaşanmadı ancak binalarda ağır hasarların oluştuğunun raporlaştırmıştık. Onlarla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, kaymakamlığımız ve Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımızı yapmıştık. Afet bölgesi ilan edileceğini biliyorduk ama ne zaman olacağını bilmiyorduk. O da son çalışmalarla gerçekleşti. İlçemize bir müjde oldu” dedi.

Kayseri’nin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin, ağır hasar alan, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan binaları kapsadığını dile getiren Bayrak, “Deprem bölgelerinde büyük bir yıkım olması hasebiyle biz ilçemizi çok onların önüne geçirerek gündem oluşturmak istemedik. Ama orada bir sorun olduğuna dair dikkat çekici girişimlerimiz oldu. Bu girişimlerimiz sonucunda gerekli yerlere ulaştığımıza inanıyorum. Siyasetten de ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ziyaret etmişti. Arkasından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy geldi. Onlar da gündeme dair yerinde tespit yaptılar daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Onların hepsi yerinde gördüler ve sonucun afet konusunda değerlendirilmesi konusunda hem fikir oldular. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün de yapmış olduğu tespitlerde hem yasal olarak afet bölgesi ilan edilmesi hem de insanlara sahip çıkılması yönünde çalışma göstergesi sunması gerekiyordu. Bu konu ile ilgili çalışmalar bittikten sonra Genel Hayatın Etkilenmesi ile ilgili karar sonuçlandı. Bu karar daha çok, ağır hasar alan, yıkılan veya yıkılmaya yüz tutan binaları kapsıyor. Sonuç güzel inşallah vatandaşın hayrına olan bir karar. Kayserimizin de birçok noktasında, ilçesinde etkilenen binalar, camiler ve minareler var. Sarız'da ağır hasarlı, yıkılması gereken 481 ev var. Bunların çoğu şu şekilde; hepsi içinde insanların yaşadığı konutlar değil bu evlerin birçoğunun içinde yaşayan insanlarımız da var ama birçoğunda da insanlarımız yaşamıyor. Sarız yazlıkçı bir ilçe olduğu için daha çok insanların babadan dededen kalmış evleri ahırları samanlıkları var. Bu konuda da devletimizin zor durumda bırakmamak, sahip çıkılmıyor noktasına getirmemek gerekir. Birçok evinde boş olduğunu buradan bildirmemiz gerekiyor çünkü doğru olan bu ama içinde yaşayan insanların olduğu evlerde var” şeklinde konuştu.

‘SARIZ SİYASETİN BİR NUMUNE ALANI’

Sarız’ın siyasette bir numune alanı olduğunu belirten Başkan Bayrak, “Aslında Sarız'daki konjonktüre göre Türkiye'deki oy oranlamalarında Sarız'da küçük ölçektir, ama her görüşten her siyasi platformdan insanlar var. Sarızlıların siyasete yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Bu da aslında siyasetin zenginliği açısından güzel bir alan. İnsanların siyaset yapması, yönetime talip olması ve yönetmeye hevesli olması iyi bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi’nden olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden olsun İYİ Parti’den olsun Sarızlı birçok aday adaylarımız var. Kayseri ölçeğinde genel anlamda baktığımız zaman siyasette yol almış birçok Sarızlının olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİREYSEL MEMNUNİYETİ DEĞİL, GENEL MEMNUNİYETİ HEDEF ALDIK’

Sarız’da seçim vaatlerinin yüzde 80’inin üzerinde bir gerçekleşme sağladıklarını söyleyen Başkan Bayrak, iş yaparken en zorlandıkları konunun iklim şartları olduğunu dile getirdi. Bayrak, “Biz bu 4 yılda yaptığımız seçim beyannamemizi oranlama olarak yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleştirdik. Bu 4 yıl çok hızlı geçti. Biz aslında zamanı kovaladık. Bizim en büyük sorunumuz aslında iş yapmak değil, mevsim sorunu yaşıyoruz. Sarız'ın iklimi ile ilgili büyük bir sorunumuz var. Asfaltlama ile ilgili olsun, üst yapı, altyapı veya inşaat olsun çok kısıtlı. Özellikle asfaltlamalar ile ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz. İşlerimizle ilgili gerçekten gayet güzel bir çaba gösterdik. Sarız halkı da zaten bunu gördü. Ben gördüğüne inanıyorum ve takdir gösterdiğine inanıyorum. Biz her zaman oy oranlamasıyla veya gelecekteki seçim kaygısıyla yapmadık. Bireysel olarak insanların memnuniyeti ile ilgili değil, genel bir memnuniyeti hedef aldık. Geçmişte bireysel memnuniyetler öne çıkarılmış, insanların bireysel talepleri ile ilgilenilmiş. Bizim bireysel taleplerle ilgili de çalışmalarımız var ama biz genel olarak kamunun ve vatandaşın nasıl faydalanabileceği, nasıl bir hizmet alabilirim kaygısını taşıdık, onlarla ilgili çalışmalar yaptık. Bizim sanayi sitesi ile ilgili bir seçim beyannamemiz vardı onu yetiştiremedik. Bir de belediye binamızla ilgili zaten depremden sonra tamamen boşaltıldı, onun çürük olduğunu biliyorduk. Depremden 1 buçuk 2 yıl öncesinde çalışmaları başlatmıştık. Yeni Belediye hizmet binası ile ilgili projelendirilmemizi yaptık, maliyeti hesaplaması, arsa tahsisini tamamen her şeyini bitirmiştik, o zaman kaynak açısından ilk başta 4 milyona mal oluyordu sonrasında kış sezonu girince 14 milyona 15 milyona yükseldi. Belediye gelirlerimizin çok üzerine çıktığı için yapamadık. Ama şimdi sıfır borçlandırmalarla, sıfır faizle kredilendirilmelerle destekleme çıkarsa onu da yapmış olacağız. Afet ile ilgili süreci de bir fırsata çevireceğiz” diye konuştu