Başkan Bayrak: “Cumhur ittifakı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Sarız’da birinci olmuştur”

Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçimleri sona erdi. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak kesin olmayan sonuçlara göre “Cumhur ittifakı adayımız Recep Tayyip Erdoğan Sarız’da birinci olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2’nci Tur seçimleri tamamlandı. Oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sona erdi. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak sosyal medya hesabından “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ilçemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3666, Kemal Kılıçdaroğlu 2704 ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip yüzde 57.5, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,4 oranında oy almışlardır. Bu sonuçlara göre Cumhur ittifakı adayımız Recep Tayyip Erdoğan birinci olmuştur. Vatanımıza ve Aziz Türk Milletine hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.