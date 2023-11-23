Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, 2024 Yerel Seçimler için Sarız Belediye Başkanlığı'na aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Başkan Bayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada; "Kıymetli hemşerilerim; 2019 yılında sizlerin tam ve kalpten destekleriyle verdiğiniz sorumluluğun bilincinde; hak ve hukuktan taviz vermeden gayretle çalışmalar yaptık. Gelişen, değişen ve her alanda gıpta edilen şehircilik çalışmalarını hep birlikte bir bir hayata geçirdik ve daha yapılacak çok işimizin de olduğunun bilincindeyiz. 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için MHP Genel Merkezine giderek Liderimiz Kıymetli büyüğüm Devlet Bahçeli beyi ziyaret ederek hayır duasını alarak aday adaylık başvurumu resmi olarak yaptım. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha çok çalışıp, daha çok üretmeye, proje ve hedeflerle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Sarız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, takdir Allah’tan" ifadelerine yer verdi.