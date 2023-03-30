Başkan Bayrak: 'Sarız'ın geleceği ile oynamayın'

 Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, bazı siyasiler ve muhtarların Sarızlı vatandaşların yaz aylarında memleketine döndüğünü ve adresini Sarız ilçesine almak için başvuruda bulunduğunu ancak bazı muhtar ve siyasilerin bu duruma engel olmaya çalıştığını ifade ederek, 'Sarız'da bazı muhtarların ve siyasilerin, siyasi hesaplarla adresini Sarız'a taşıyan vatandaşları şikayet ederek adresinde olmadığını gerekçe göstererek vatandaşların ikametlerini iptal ettiği öğrenildi.

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  • 30.03.2023 16:40
  • Güncelleme: 30.03.2023 16:40
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Başkan Bayrak: 'Sarız'ın geleceği ile oynamayın'

Bu durumu şikayet konusu yaparak resmi makamlar üzerinden Sarız’ın nüfusunu düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen Sarız’ın geleceği ile oynamayın” dedi.
Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Sarızlı vatandaşların kışın kent merkezinde yaz aylarında ise ilçeye geldiklerini ve bu süre içinde adres kaydını ilçeye aldırmak için başvuru yaptıklarını ve bu süreçte bazı muhtarlar ve siyasilerin bunu şikayet ettiğini ifade ederek, “Sarız ilçesinde yaz ayında Sarız'da yaşayan vatandaşların nüfuslarını Sarız'a almasını bazı siyasiler ve muhtarlar şahsi hesaplarla iptal ettirmek istemesi üzerine Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak çağrıda bulundu. Bayrak, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile vatandaşların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda güncel olarak tutulurken kamu yatırımlarının planlanması da sistem üzerinden nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yapılıyor. Köyden kente göçün yoğun olduğu ilçeler arasında bulunan Sarız’da bazı vatandaşlar yazın bölgede ikamet etmesi nedeniyle adresini ilçeye aldırırken ilçede bazı siyasilerin ve muhtarların siyasi hesapları ile şahsi çıkarlar peşinde olduğunu gözlemledik. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gereği il ve ilçelerin nüfusları belirlenirken şehirde yaşayan birçok vatandaş adresini memleketinde göstererek memleketine sahip çıkmıştı. Özellikle taşradan şehir merkezlerine göçün olduğu büyük illerde yazın memleketinde kışın şehirde kalan vatandaşlar ikamet adreslerini memleketlerinde göstermişti. Türkiye’de genel tablo böyle iken Sarız’da bazı muhtarların ve siyasilerin, siyasi hesaplarla adresini Sarız’a taşıyan vatandaşları şikayet ederek adresinde olmadığını gerekçe göstererek vatandaşların ikametlerini iptal ettiği öğrenildi. Ve bu durumu şikayet konusu yaparak resmi makamlar üzerinden Sarız’ın nüfusunu düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen Sarız’ın geleceği ile oynamayın” ifadelerini kullandı.

1ha

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