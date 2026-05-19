Başkan Beydilli görevden alınacağı iddialarını yalanladı

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından sehven paylaştığı ve kamuoyunda tepki çeken paylaşımı sonrasında görevden alınacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Beydilli, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Beydilli’nin göreve devam ettiğini belirttiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından sehven paylaştığı "evde kalsın kızlar ne olur Reis" başlıklı bir video arkadaşlarının uyarısı üzerine kaldırmıştı. Başkan Beydilli’nin bu paylaşımı üzerine, bir kısım çevrelerce Kızılay'a yönelik itibar suikasti gerçekleşmiş ve bunun üzerine Başkan Beydilli, yanlış anlaşıldığına yönelik basın açıklaması yapmıştı.