Başkan Beydilli, 'Kızılay bize her zaman lazım'

Kızılay Haftası, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanmaktadır. Bu haftada, Kızılay’ın amacı ve yaptığı çalışmalar anlatılıyor. Kızılay Haftası kapsamında konuşan Kayseri Kızılay İl Başkanı Cafer Beydilli, Kızılay Haftası’nın diğer haftalardan bir başka olduğunu vurgularken, Kayseri’de 6 bin 700 Kızılay gönüllüsü olduğunu belirtti. Başkan Beydilli, “Kızılay Haftası çok önemli bir hafta. Herkesin bir haftası var ama Kızılay Haftası bir başka. 157 yıldır devam eden Türk Kızılay’ı bir hafta anılmakla yetmez çünkü Kızılay bize her zaman lazım. Her türlü afette, depremde, zorlukta, sıkıntıda ve savaşta Türk Kızılay’ı her zaman bizim insanımızın yanında. Bunlar yapılırken de gönüllülük faliyetleri, hiçbir ücret almadan çalışan 350 bin gönüllümüz var. Kayseri’de 6 bin 700 gönüllümüz var. Biz bu gönüllülerimiz ile birlikte gönüllere su serpmeye, gönülleri sarmaya, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını sarmaya hep birlikte yardımcı oluyoruz. Kızılay Haftası nedeniyle de okullarımızdan çok büyük talep ve istek alıyoruz. Bunları da Kızılay’ı tanıtmak amacıyla; gençlerimiz, gönüllülerimiz ve personellerimiz ile birlikte gidiyoruz. Orada Kızılay’ın amacını ve yaptığı çalışmaları anlatıyoruz. Kızılay’ın şemsiyesi altında herkesi toplamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’DE YILLIK 140 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞLANIYOR’

Başkan Beydilli, Kayseri’de yıllık 140 bin ünite kan bağışı yapıldığını ve yapılan 1 ünite kan bağışının 3 cana bedel olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu: “Bu hafta ile alakalı Kızılay’ın bir tek görevi yok. Görevleri çok. Bunların bir tanesi de, kan bağışı. Vatandaşlarımız sağ olsunlar güvenle kanlarını bağışlıyorlar. 1 kan 3 cana bedel oluyor. Aldığımız kanı 3 kişinin ihtiyacına gönderiyoruz. O nedenle ben maddi manevi bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Şu an Kayseri’de yıllık 140 bin ünite kan bağışı oluyor. Bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Emeği geçen bütün bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”