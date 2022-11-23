Başkan Bilgin: 'Belediyecilik sadece altyapı, üst yapı yapmak değil toplum ile hemhal olmaktır'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü nedeniyle şehirdeki farklı hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev yapan diş hekimleri ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Özel bir salonda gerçekleşen kutlama programına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in yanı sıra; İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Fuat Şen, Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Uçar ve çok sayıda diş hekimi katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Uçar, “22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü nedeniyle bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür etmek istiyorum. Dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bizler de tekniklerimiz ve teknolojiyle donatılmış muayenehanelerimizde, hastanelerimizde, hizmet vermeye devam ediyoruz. Hepimiz dar alanda büyük işler yapmaya, halkımızın sağlığı için emek vermeye çalışıyoruz. Bizler devam ettiğimiz mesleğimizin kutsallığına inanıyoruz. Bu anlamda fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarımızın günlerini kutluyorum” dedi.

Ardından söz alan Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Fuat Şen, “Bizim için çok anlamlı olan bugünde farkındalık oluşturarak bizleri unutmayan Başkanımız Hilmi Bilgin’e çok teşekkür ediyorum. Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan ve özellikle pandemi döneminin gizli kahramanları olan diş hekimlerimizin bu özel gününü kutlamak istiyorum. Bu anlamda halkımızın sağlığına katkı sağlayabilmek ve en iyi şekilde hizmet verebilmek için fedakarca görev yaptığımız inancındayız. Koruyucu ağız ve diş sağlığı konusunda, toplumumuzun bilinçlendirilmesi hususunda hepimize düşen görevler var. Hastalık oluşmadan önce koruyucu işlemler olarak neler yapabiliriz, toplumuzu bu konuda nasıl daha duyarlı hale getirebilir, bunun için çalışmalar yapmalıyız. Tekrar bir araya gelmekten dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ise, “Bu özel günde bizleri unutmayan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın günlerini kutluyorum” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğolkoç da konuşmasında şu ifadelere ye verdi, “Pandemi döneminde yapmış olduğunuz hizmetler nedeniyle şahsım ve Sivas halkı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Başkanımız Hilmi Bilgin’e bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.

"Sizler toplum sağlığını korumak adına var gücünüzle çalışıyorsunuz"

İnsan odaklı bir hizmet anlayışı ile çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivas Belediyesi olarak belediyecilik anlayışımız gereği toplumun her kesimi ile bir araya gelmek, onların özel günlerinde yanında olduğumuzu göstermek ve şehre dair istişarelerde bulunmak adına farklı programlar icra ediyoruz. Pandemi döneminde maalesef sizinle bir araya gelemedik. Bugün 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü vesilesiyle bir araya geliyoruz. Amacımız sizlerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, sizlerin yanında olduğumuzu göstermek. Belediyecilik sadece altyapı, üst yapı yapmak değil toplum ile hemhal olmaktır. Bu sebeple toplumun her kesimini dinleyerek, hassasiyetini yönetime aktaran programlar ve etkinlikler düzenleyerek sizlerle bir araya geliyoruz. Sık sık esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Fakat iş yerlerinde ziyaret edemediğimiz kesimler de oluyor. Sizler de bu kesimler arasındasınız. Bu yüzden sizlerle de bu önemli günde bir araya geliyoruz. Sizler toplum sağlığını korumak adına var gücünüzle çalışıyorsunuz. Hep birlikte bu şehre, bu ülkeye, bu millete daha güzel hizmetleri ortaya koymak adına bu tip programlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz. 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü’nüzü ve haftanızı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına yaş pasta kesildi.