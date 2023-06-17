Başkan Bilgin'den Kayseri Sivaslılar Derneği'ne Hayırlı Olsun Ziyareti
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Kayseri Sivaslılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 17.06.2023 23:20
- Güncelleme: 19.06.2023 08:02
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; Kayseri Sivaslılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı İsa Gün; ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek önümüzdeki günlerde yapılacak projeler hakkında Başkan Bilgin’e bilgi verdi. Gün; "Derneğimizin amacı; Kayseri ile Sivas arasında gönül bağını kurarak Kayseri ilinde katma değer oluşturacak projelere imza atmak" dedi.
İHA
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