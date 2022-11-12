Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'i ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 12.11.2022 10:33
  • Güncelleme: 12.11.2022 12:05
Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’i makamında ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kotil, Büyükkılıç’a Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi hakkında yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz ile geleceğimize güç katarken, havacılık ve uzay alanında başarılı çalışmalara imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü’müz Prof. Dr. Temel Kotil beyefendiyi ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize güç katacak her bir aşamasını heyecanla takip ettiğimiz çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Kotil, Büyükkılıç’a tablo takdim etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYÜ, ORAN Kalkınma Ajansı Desteği ile Kadın Kooperatiflerine Yönelik İşbirliği Projeleri Yürütecek

KAYÜ, ORAN Kalkınma Ajansı Desteği ile Kadın Kooperatiflerine Yönelik İşbirliği Projeleri Yürütecek

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bakan Koca, Kayseri'den uğurlandı

Bakan Koca, Kayseri’den uğurlandı

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Öğrencilerin güvenliği için Yeşil Mahalle meydanına alt veya üst geçit talep ediliyor

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Yahyalı'da Fidanlar toprakla Buluştu

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Develi'de Galericiler Sitesi için yer onayı verildi

Çok Okunanlar
1
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

2
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

3
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

4
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ebru sanatçısı Öksüz, ilk kişisel sergisini tarihi medresede açtı

Ebru sanatçısı Öksüz, ilk kişisel sergisini tarihi medresede açtı

Öğretmenler günü'ne Özel Konser

Öğretmenler günü'ne Özel Konser

DAHA FAZLA
2 Mahalleye Trafo Alanı Tahsis Edildi

2 Mahalleye Trafo Alanı Tahsis Edildi

Tilkiler kuduzun doğal taşıyıcıları

Tilkiler kuduzun doğal taşıyıcıları

KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı

KAYMEK'ten Gençlere 'Projen İle Gel' Çağrısı

Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılı. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'i Ziyaret Etti

Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı

Tarihi Talas'ın Tarihi Pazarı