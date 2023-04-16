Başkan Büyükkılıç: '16 ilçemize 400 ton tohum dağıtıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği projeleri çerçevesinde tohum dağıtımına 2023 yılında da devam ediyor. Salı günü tohum dağıtımı gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, '16 ilçemize 10 milyon TL'nin üzerinde 400 ton tohum dağıtıyoruz' dedi.

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  • 16.04.2023 13:47
  • Güncelleme: 16.04.2023 15:22
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Başkan Büyükkılıç: '16 ilçemize 400 ton tohum dağıtıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği projeleri çerçevesinde tohum dağıtımına 2023 yılında da devam ediyor. Salı günü tohum dağıtımı gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemize 10 milyon TL’nin üzerinde 400 ton tohum dağıtıyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Nisan 2023 Salı saat: 14.00’te ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ ve ‘Nohut Tohum Dağıtımı Projesi’ çerçevesindeki tohum dağıtım töreninde, 16 ilçedeki Kayseri çiftçisine 10 milyon TL’lik 300 ton nohut tohumu ile 1 milyon 500 bin TL’lik de 100 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirilecek. Kayseri’nin tarım potansiyelini işleterek şehrin kalkınmasına katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç ile büyükşehir belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik gerçekleştirdiği çok sayıda proje ile ses getirmeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin açıklamasında “Anadolu’muzun parlayan yıldızı Kayseri’mizin hizmetini üstlenen bir belediye olarak bununla onur duymakta, halkımıza hizmeti Hakka hizmet anlamında ibadet bilerek hareket etmekteyiz” diyen Büyükkılıç; “Bunun bir yansıması olarak da bugün buradayız, çiftçimizle kucaklaşarak onlara tohum desteği şeklinde katkı sağlamak gayesindeyiz. Önceki yıl gerçekleştirdiğimiz tohum dağıtımını bu yıl da şükürler olsun sürdürüyor, bunların tatlı meyveleriniz de topluyoruz. Bu yatırımlarımızla Kayseri’miz, özel önem verdiğimiz tarım alanındaki gelişimi sayesinde, işlenen tarım alanları miktarında 30 büyükşehir arasında ilk 4’te yer aldı” şeklinde konuştu.

Salı günü gerçekleştirilecek nohut ve aspir tohumu dağıtım töreni ile toplam 10 milyon TL’nin üzerinde tohum dağıtacaklarını duyuran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, verdiği bilgilerde şunları kaydetti:

“16 ilçemizdeki üreticilerimize 10 milyon TL’lik 300 ton nohut tohumu ve ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde 16 ilçemizdeki üreticilerimize 1 milyon 500 bin TL’lik de 100 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdiden çiftçimize hayırlı bereketli olsun.”

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İHA

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