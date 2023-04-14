Başkan Büyükkılıç: 'Adıyaman'da Basın Sitesi İçin gece gündüz çalışıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Adıyaman'da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın Sitesi'nin kurulum çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiğini belirterek, sitenin en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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  • 14.04.2023 10:28
  • Güncelleme: 14.04.2023 10:33
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Başkan Büyükkılıç: 'Adıyaman'da Basın Sitesi İçin gece gündüz çalışıyoruz'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Adıyaman’da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın Sitesi’nin kurulum çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiğini belirterek, sitenin en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, tüm Türkiye’yi yasa boğan ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrasında afetin en derinden hissedildiği tüm bölgelere yardım ve desteklerinin sürdüğünü kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, afetten büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’a iş makineleri, sebze, meyve gibi gıda yardımları gönderen büyükşehir belediyesinin şimdi de bölgede afet sonrası yerel basın mensuplarının görevlerini yapmaya devam edebilmeleri için Kayseri Valiliği koordinesinde Basın Sitesi’ni inşa çalışmalarına başladığını ifade etti. Nisan ayı meclis toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi arasında kardeş şehir olma kararı alındığını da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Adıyaman’da kurulacak 20 konteynerlik Basın Sitesi’nin çalışmalarının hummalı ve özverili bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, tüm imkânları ile depremden etkilenen şehirlere desteklerini sürdürdüklerinin altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz demeden deprem bölgesinde yaraları sarmaya ve bu çerçevede Adıyaman’da ihtiyaç duyulan 20 konteynerlik Basın ve Medya Sitesi’nin çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

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İHA

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