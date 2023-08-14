Başkan Büyükkılıç: 'AK Parti Türkiye'de devlet-millet kenetlenmesinin sembolü olmuştur'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 22’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Hayaldi gerçek oldu sloganının içini en güzel dolduran icraatların sahibi AK Parti, Türkiye’de devlet-millet kenetlenmesinin de sembolü olmuştur” dedi.

Mesajında, Türkiye’nin siyasi tarihine damga vurarak ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında büyük görev üstlenen AK Parti’nin ülkeye fırsat olmuş bir parti olduğuna vurgu yapan ve bu vesile ile AK Parti’nin 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Büyükkılıç, şunları paylaştı:

“Türkiye’mizin siyasi tarihine damga vurarak ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında büyük görev üstlenen, devasa barajlar, tüneller, yollar, köprüler inşa ederek ülkeyi mamur eden ve geleceğe taşıyan, her şeyden öte devlet ile millet kaynaşmasının sembolü olarak devletin halkıyla bütünleşmesine önder olan Adalet ve Kalkınma Partisi, ismi ile müsemma olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına ulaşma sürecinde vatana fırsat sunmuş bir siyasi partidir. Bu vesile ile AK Parti’mizin 22’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Daha nice 22 senelere diyorum.”

AK Parti 22 Yaşında

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında, AK Parti’nin milletin omzunda yükselmiş bir parti olduğunu dile getirerek, “Kuruluşunun 22’nci yıl dönümünde AK Parti, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile onun dava arkadaşları ve milletimizin omzunda yükselmiş, yükselirken de ülkemizi yükseltmiş, savunma sanayinden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, ekonomiden tarıma, turizmden ticarete, üretimden dış politikaya kadar her konuda gerek kendi içerisinde gerekse uluslararası arenada başarıyı yakalamış, Türkiye’yi bir bölgesel güç haline getirme yönünde önemli adımlar atılmasını sağlamıştır” dedi.

Büyükkılıç, AK Parti’nin ‘Hayaldi gerçek oldu’ sloganına da değinerek, “Sloganın içini en güzel dolduran icraatlar, AK Parti Hükümetleri döneminde gerçekleştirilmiştir. 22 yıl önceki Türkiye manzarası ile bugünkü manzarayı kıyasladığınızda farkın gün gibi ortada olduğu AK Partili Türkiye dönemi, devlet-millet kenetlenmesinin de sembolü haline gelmiş, bu bütünleşme, dayanışma, istikrar ve birliğin gücü ile devasa projeler hayata geçirilmiş, büyük mesafeler alınmış, ülkemiz adeta çağ atlamıştır. Bu güzel memleketin bu güzel insanları, yöneticileri şükürler olsun bu ivme ile yoluna hızla devam etmekte, önüne gelen engelleri aşmakta, geleceği inşa etmekte ve eksiklerini bir bir gidermektedir” düşüncelerini paylaştı.

Bu kalkınma sürecinden yerel yönetimlerin de payına düşeni aldığına işaret eden Büyükkılıç, “AK Parti ile yaşanan kalkınma sürecinde yerel yönetimlerimiz de nasibini almış, merkezi yönetim kadar yerel yönetimlerimiz de vatandaşları adına tüm imkânlarını arttırmıştır. Örneğin Kayseri’miz bu 22 yıllık süreçte ulaşımdan altyapıya, sosyal faaliyetlerden hayata dair her alanda irili ufaklı pek çok faaliyeti, projeyi hayata geçirmiştir. Bizler de kadirşinas Kayseri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve verdiği emeklere binaen yine asıl öznesi vatandaşlarımız olan, onlara hizmet edecek olan Türkiye’nin en büyük ve en yeşil millet bahçelerinden olan projemizin adını ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ olarak meclisimizde kararlaştırdık, yakın zamanda da hizmete açacağız” diye konuştu.

Mesajının sonunda Büyükkılıç, dünyada yaşanan ve Türkiye’nin de etkilendiği olumsuzlukların giderilmesi noktasında en büyük iradenin yine AK Parti olduğunu söyleyerek, “Yaparsa yine AK Parti yapar. Bizi destekleyen, bize hizmet etme fırsatı veren milletimize teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.