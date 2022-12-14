Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız insanlığa hizmet'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatı'nın İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Amacımız insanlığa hizmettir' dedi.

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  • 14.12.2022 11:56
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:00
Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız insanlığa hizmet'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan Teşkilatı’nın İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Amacımız insanlığa hizmettir” dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yerde bulunma anlayışı içerisinde hizmetleri yerinde görmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Masa başından ziyade her yerde bulunma anlayışı içerisinde gönüllerde yer etmeye, dualarını almaya, hizmetlerimizi yerinde görmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının insanlığa hizmet olduğunun altını çizerek, “Fedakârlık yapmadan olmaz. Teşkilat disiplini bağlamında baştan sona bu konuları birebir yaşamış, değişik aşamalarda bulunmuş, teşkilatın önemini, kıymetini de bilen bir anlayış içerisinde olan büyükleriniziz. Amacımız insanlığa hizmet sevdası diye nitelendireceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak, aynı kaygıyla hareket ederek, bir noktada bulunduğumuz sorumlulukların hakkını vermektir. Bir vebal duygusuyla, başka bir arzumuz yok. Hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman geri adım atmadık” diye konuştu.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan da teşkilat olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek, uyum içerisinde hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda teşkilat üyesi vatandaşlarla sohbet ederek, tecrübelerini aktarırken, teşkilat üyeleri ise Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve kente hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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İHA

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