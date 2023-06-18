Başkan Büyükkılıç: 'Baba, her bir aile ferdi için güven, huzur, cesaret demektir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, 'Ailenin üzerinden bir çınar gibi gölgesini eksik etmeyen, yavrularının süper kahramanı babaların özel gününü kutluyor, huzur, mutluluk ve sağlık temenni ediyorum' dedi.

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  • 18.06.2023 11:08
  • Güncelleme: 18.06.2023 13:09
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Başkan Büyükkılıç: 'Baba, her bir aile ferdi için güven, huzur, cesaret demektir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Ailenin üzerinden bir çınar gibi gölgesini eksik etmeyen, yavrularının süper kahramanı babaların özel gününü kutluyor, huzur, mutluluk ve sağlık temenni ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, pek çok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü babaların onuruna kutlanan özel gün olan Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günü kutlayarak Babalar Günü nezdinde aile kurumunun önemine dikkat çekerek, tüm insanlığın geleceği için böyle bir sosyal yapının korunması ve kollanması gerektiğinin altını çizdi. Tüm babaların ve baba olmak için gün sayanların Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Eskilerden günümüze ulaşan tabirle baba, evin direğidir. Baba, ulu bir çınar gibi gölgesini ailesinin üzerinden eksik etmez. Baba, her bir aile ferdi için güven, huzur, cesaret demektir. Baba, bir milletin nesiller boyu kendisini güvende hissettiği ve yaşamını sürdürdüğü vatan gibi bir kucaktır. Baba ile anne ile çocuklar ile kısacası aile dediğimiz kurum en kıymetli hazinemizdir. Bizler bugünün evlatları ve bir kısmımız aynı zamanda babaları olarak babamızın, annemizin sonuçta da ailemizin kıymetini, önemini ve değerini bilelim. Babasını kaybetmiş canlarımız, yavrusunu kaybetmiş babalarımız ve şehadete yürümüş olan babalarımızın bizlere emanetlerini özellikle bugünlerde unutmayalım. Ne baba ne de anne hakkı asla ödenmez. Babalar iyi ki varlar, anneler iyi ki varlar.”

Büyükkılıç, mesajında şehit babalarının ellerini hürmetle öptüğünü ifade ederek, “Başımızın tacı aslan yürekli şehit babalarının ellerinden hürmetle öpüyor, onların ve tüm babaların bu güzel günlerini tekrar tebrik ediyorum” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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