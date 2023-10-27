Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajında, ‘Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yaparak, “Bizim için Cumhuriyet, üretimdir. Bizim için Cumhuriyet birlik, beraberliktir. Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yıl 100’üncü yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ile hayata geçen ve geçecek olan asırlık hamlelerin, 100’üncü yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi. Türk milletinin bağımsızlık hedefiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği ortaya koyduğunu hatırlatan Büyükkılıç, “Binlerce yıllık köklü tarihinin, tam bir asırlık Cumhuriyetle taçlandığı bu vatanımızı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini, en başından en sonuna kadar milletimizin iradesi ile kazandık” dedi.

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı, kolay kurulmadı”

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, çok zor şartlarda kurulduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık’ dediği gibi Cumhuriyet kolay kazanılmadı, kolay kurulmadı, al bayrağımız göklere kolay çekilmedi” diye konuştu.

Bu aziz milletin geçmişten bugüne kadar kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Sultan Alparslan’la Anadolu kapılarını selamladık, Fatih Sultan Mehmet Han’la İstanbul’u fethedip, yeni bir çağ açtık, İstiklal Harbi’nde vatan ve istiklal aşkıyla milletini arkasına alan Atatürk ile ay yıldızlı kahramanlık destanı yazdık. Bizler ülkemizi talana giren, dört bir yandan kuşatmış düşmanlara karşı savaşta zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüşken, vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kuran bir milletiz. Türk milleti, İstiklal Savaşımız sonrası kurduğu Cumhuriyet’imiz ile birlikte varlığına kast etmek için kuyruğa giren düşmanları birlik, beraberlik, dayanışma, aidiyet ruhu ve inanç azmiyle yıkıp geçmiş, egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir.”

“Bizim için Cumhuriyet halka hizmettir”

Başkan Büyükkılıç, bağımsızlık, vatan sevgisi, bayrak aşkı ile tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata, turizmden sanayiye kadar her alanda canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, “Yediden yetmişe millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadeleye devam edeceğiz. Öğrencisinden ev hanımına, işçisinden memuruna, esnafından sanayicisine, çiftçisinden besici ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimle birlikte devlet, millet el ele Kayseri olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bizim için Cumhuriyet, üretimdir. Bizim için Cumhuriyet, ihracattır. Bizim için Cumhuriyet, tarihtir. Bizim için Cumhuriyet, sağlıktır. Bizim için Cumhuriyet, eğitimdir. Bizim için Cumhuriyet, ulaşımdır. Bizim için Cumhuriyet, birlik ve beraberliktir. Ve bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı hiçbir şekilde bozmadan, tüm dünyaya Türk’ün gücünü göstermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet’imizi 100’üncü yılına çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyoruz. Kayseri Selçuklu’dur, Kayseri Osmanlı’dır, Kayseri Cumhuriyet’tir” ifadelerini kullandı.

Şanlı ecdada rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, mesajını, “Canları pahasına vatanlarını savunarak bu cennet vatanı bize armağan eden, başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Nice 100’lü yıllara” diye sonlandırdı.