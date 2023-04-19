Başkan Büyükkılıç: 'Bu bayram birlikte olmayı önemseyelim'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Bu bayram birlikte olmayı önemseyelim” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun Ramazan ayını idrak ettik ve sonuna geldik. İçerisinde Kadir Gecesi’ni yaşadık, inşallah feyzinden, bereketin istifade ettik ve şimdi de bayram sevincini yaşamak ve paylaşmak amacıyla Kayserili hemşehrilerimizin ve İslam âleminin bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Büyükkılıç mesajında, “Bir deprem ve sel felaketinin gölgesinde bugünlere geldik. Onu da göz ardı etmeden, hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmayarak hem bu vesileyle şehrimizde misafir ettiğimiz aileleri hatırlayarak da bu bayram birlikte olmayı önemseyelim diye de hatırlatmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konuşmasında, “Sağlıklı, huzurlu, nice bayramlara yakınlarıyla, aileleriyle, dostlarıyla erişmelerini temenni ediyorum. Bayram sevinç, coşku, paylaşmak, dayanışmak, ziyaret demek, kimsesizlerin kimsesi olmak, yetimlerin başını okşamak demek, çocuklarımızı sevindirmek, sevinç dalgalarının yayılması demek. Bu anlayış içerisinde bayramlarımızı kutlayalım, yaşayalım” ifadelerini kullanarak, bayram ziyareti için şehre gelen ve şehirde bulunan vatandaşlardan trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyet göstermelerini temenni etti.

Büyükkılıç, mesajında şunları paylaştı:

“Sıla-i rahim kaygısıyla gelen dostlarımız olacak şehrimize. Hem onlardan hem bu şehirde yaşayanlardan trafik kurallarına uymalarını, bir sevinci yaşamak için gelirken, bir acıya vesile olmamalarını önemsediğimizi buradan hatırlatmak istediğimizi paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda esenlik hizmetleri bağlamında gerek zabıta marifeti ile gerekse diğer sosyal tesislerimizden, alanlarımızdan, yararlanmak amacıyla gerekli çalışmaların yapıldığını, hizmetlerin verileceğini hatırlatıyorum”

Bayram mesajının sonunda Başkan Büyükkılıç, bayramda, mezarlıklarda ve kentin her noktasında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini ve mezarlık otobüs seferleri ile tramvayların bayram süresince ücretsiz hizmet vereceğini müjdeleyerek mesajını şöyle sonlandırdı:

“Hem mezarlıkta vereceğimiz hizmetlerle, hem de mezarlık içerisinde turlar düzenlemek suretiyle, vatandaşlarımızın ulaşım sorunu yaşamamalarını sağlamak amacıyla yapacağımız çalışmaları da hatırlatıyorum. Ve en önemlisi bu bayram süresince cuma, cumartesi, pazar 3 gün, tramvay hattımızın, emirlerinde, hizmetlerinde ücretsiz olarak hizmet vereceğini de paylaşmak istiyorum. İnşallah tekrar hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ederken, daha nice Ramazanlara, daha nice Kadir Gecelerine, daha nice bayramlara erişmelerini de temenni ediyorum.”