Başkan Büyükkılıç: 'Bu dönem kenetlenme dönemi'

Türkiye'yi sarsan depremin etkili olduğu Kahramanmaraş ilinin Göksun, Afşin, Elbistan ve kent merkezinde yürütülen enkaz çalışmalarını yerinde takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletin kenetlenmiş durumda olduğunu belirterek, 'Bu dönem birlik olma dönemi, bu dönem yara sarma dönemi, bu dönem kenetlenme dönemi' dedi.

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  • 09.02.2023 15:57
  • Güncelleme: 10.02.2023 11:12
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Başkan Büyükkılıç: 'Bu dönem kenetlenme dönemi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’yi sarsan depremin etkili olduğu Kahramanmaraş ilinin Göksun, Afşin, Elbistan ve kent merkezinde yürütülen enkaz çalışmalarını yerinde takip eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletin kenetlenmiş durumda olduğunu belirterek, “Bu dönem birlik olma dönemi, bu dönem yara sarma dönemi, bu dönem kenetlenme dönemi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek depremin yaralarını sarma çalışmalarını yürütürken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarını depremzedeler için seferber eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesine giderek enkaz çalışmalarını takip etti ve koordinasyon toplantılarına katıldı.

Deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerini de koordine eden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, herkesin görev başında olduğunu ifade ederek, “Burada AFAD’ın kontrolünde, başında değerli Aksaray valimiz Hamza bey var. Onun koordinasyonu ve başkanlığında burada belediye başkanlarımız var, milletvekillerimiz var, herkes burada, ilgili ilçenin belediye başkanı ve kaymakamı burada. Herkes bir görevin başında. Ekipler harıl harıl varsa yapılabilecek her konuda gerekli ihtimamı göstererek fedakârca çalışmalar yapıyorlar. Onun dışında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılama yönünde, altyapı hizmetleri ile ilgili yapılacak çalışmalar yönünde her türlü gayreti gösteriyor. Yani burada bir bakıma sorumlu davranmanın en güzel örnekleri sergileniyor” diye konuştu.

“Millet, kenetlenmiş durumda”

Milletin kenetlenmiş bir durumda olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Milletin fedakârlıkları görülüyor, hayır kuruluşlarımızın, ilgili resmi kuruluşlarımızın, belediyelerimizin desteklerini hep beraber görüyor ve gözlemliyoruz. Millet kenetlenmiş durumda” dedi.

“Bu dönem birlik olma dönemi, yara sarma dönemi, az konuşup çok iş yapma dönemi”

Büyükkılıç, dezenformasyon nitelikli değerlendirme ve açıklamalara da tepki göstererek, “Bu dönem birlik olma dönemi, bu dönem yara sarma dönemi, bu dönem az konuşup, çok iş yapma dönemi. Hepimizin bu fedakârca çalışmaları yapması gerekir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri olarak biz her türlü maddi, manevi vatandaşlarımızın yanındayız. Hastanelerimizle, ekipmanlarımızla, desteklerimizle, gıda, lojistik her türlü destek. Zaten Kayseri hayırseverler şehri bu manada. Aynı zamanda buradan komşu il olması sebebiyle intikal eden canlarımıza, ilçelerimizden gelen dostlarımıza da ev sahipliği yapıyoruz. Onlara da her türlü imkânları sağlıyoruz. Bu dönem kenetlenme dönemi diyorum.”

Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarına da deprem bölgesinden yaptıkları sağduyulu yayınlarından dolayı teşekkür etti.

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İHA

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